Korku-komedi türünde düşük bütçeli bir film olan Porno'nun yeni fragmanı yayınlandı. Yayıncı Fangoria'nın diğer filmlerinde olduğu gibi kan ve cinsellik bu filmde de kendini gösterecek.

Fangoria genelde vahşet dolu sahnelerin yer aldığı, küçük bütçelerle çekilen filmler dağıtan bir şirket. Fangoria, bu yılın başlarında yayın haklarını satın aldığı yeni korku-komedi filmi Porno'nun yeni bir fragmanını yayınladı.

Porno, 1990'larda bir hıristiyan kasabasında küçük bir sinema salonunun çalışanlarının kötülükle yüzleşmelerini konu alıyor. Kasabadaki yerel sinemada çalışan 5 genç, sinemanın bodrumunda gizemli eski bir film keşfetmeleriyle onlara cinsel eğitim veren çekici bir şeytanı açığa çıkarıyorlar.

Porno'nun yönetmeni Keola Racela, filmin 80'li yıllardaki An American Werewolf in London ve The Lost Boys filmlerinden ilham aldığını açıkladı. Ayrıca çocukluğundan da esinlenen yönetmen, küçükken yaşadığı kasabayı ve ailesinin Mormon Tarikatı'na geçişini tasvir etti. Tüm bunları, ergenlik döneminde cinsellikle ilgili hissettiği utanç verici duygularla birleştirdi. Porno, 10 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek.

Porno fragmanı: