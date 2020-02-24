E-spor organizasyonu Major League Gaming’in resmi Twtich kanalı, muhtemelen hacklendiği için bir saatten fazla süre pornografik içerik yayınladı. Bu nedenle de organizasyonun kanalı kapatıldı.

E-spor organizasyonları ve turnuvaları düzenleyen Major League Gaming’in Twitch kanalı hacklenmiş gibi görünüyor. E-spor yayın kanalı, cumartesi sabahı oldukça uzun bir süre boyunca pornografik içerik yayınladığı için kapatıldı.

MLG, New York merkezli bir organizasyon ve genel olarak CS:GO, Call of Duty ve Halo turnuvaları yayınlıyor. Organizasyonun geçmişi, 2002 yılına kadar gidiyor. MLG, televizyonda e-spor turnuvası yayınlayan ilk organizasyonlardan biri olarak biliniyor.

MLG kanalı, pornografik içerik nedeniyle kapatıldı:

MLG çok keskin bir kariyer değişikliği yapmadığına göre organizasyonun kanalı bariz şekilde belli olduğu üzere hacklenmiş durumdaydı. Bir Reddit kullanıcısına göre MLG'den birisi bu görüntülere engel olmaya çalıştı ancak hackerlar, Twitch devreye girip kanalı kapatana kadar yayın yapmaya devam etti.

Twitch, bir süredir kanallarda çıplaklık ve cinsellik nedeniyle sorunlar yaşıyor ancak bu vaka, büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir kanalın böyle bir durumla ilk defa karşılaşmasına sahne oldu. Genelde takipçisi olmayan kanallar, yeterince izleyici birikene kadar pornografik içerik yayınlıyor. Twitch bu kanalları bulduğunda ise kapatıyor.

Twitch genelde küçük kanalları kalıcı olarak kapatıyor zira bu kanallar genellikle uygunsuz içerik için özel olarak açılıyor. MLG’nin durumu ise farklı ve platform kanalı (şu anda kesin bir şey olmasa da) geri açacaktır.

Yayını kaç kişinin gördüğü bilinmiyor:

MLG’nin ana kanalında 800 binden fazla takipçisi bulunuyor. Yayını gören kullanıcı sayısı ise bilinmiyor ancak ciddi sayıda kişinin vakaya tanık olduğu düşünülüyor. MLG’nin bir diğer kanalı olan MLGBravo da kapatılırken bu kanalın da pornografik içerik mi yayınladığı yoksa sadece bir önlem olarak mı kapatıldığı bilinmiyor.

Twitch, çıplaklık konusunda sıfır tolerans politikası güdüyor ve pek çok yayıncının kanalı, herhangi bir tür yetişkin içeriğine sahip olduğu gerekçesiyle kapatıldı. MLG kanalındaki içerikler ise oldukça şok ediciydi. Twitch’in bu işi nasıl ele alacağı merak konusu.