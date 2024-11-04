Porsche Almanya'nın resmî internet sitesindeki bir hata, henüz tanıtılmamış 911 Turbo'nun tasarımını ortaya koydu. Aracın arka kısmında köklü değişimler yaşanacak gibi görünüyor.

Alman premium otomobil üreticisi Porsche, son dönemlerde vites artırdı. Şirket, birbiri ardına en yeni modellerini tanıttı. Ancak yenileri de yolda. Çok yakın bir gelecekte 2025 model 911 Turbo ile tanışma imkânı yakalayacağız.

Aracın lansmanı büyük bir heyecanla beklenirken Porsche, yeni 911 Turbo'nun nasıl görüneceğini küçük bir hata ile ortaya koydu. Firmanın Almanya için oluşturduğu internet sitesindeki konfigüratör, yaklaşmakta olan otomobilin nasıl görüneceğini kısmen de olsa gözler önüne serdi.

2025 model Porsche 911 Turbo böyle görünecek:

Yukarıdaki görüntü Porsche Almanya'nın internet sitesindeki konfigüratörden alındı. Görsel çok kaliteli olmasa da 2025 model Porsche 911 Turbo, en azından arka kısmında büyük bir değişim geçirecek gibi görünüyor. Bu bağlamda; aracın arka tamponu çok büyük oranda değişecek. Plaka girintisi daha belirgin olacak. Ayrıca havalandırma deliklerinin yeniden tasarlandığını ve dörtgen egzozlar kullanılmaya başladığını da bu görüntüden anlayabiliyoruz.

2024 model Porsche 911 Turbo S böyle görünüyordu:

Porsche, 2025 model 911 Turbo için resmî bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak bu otomobilin ya 2025'in başlarında ya da 2024'ün sonlarında tanıtılması bekleniyor. Şirketin gerçekleştireceği lansman, Porsche 911 Turbo ile ilgili tüm bilinmezlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.