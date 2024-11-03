Koleksiyonerlerin Gözdesi Ferrari 275 GTS'nin Paslı Hurda Hali Bile Rekor Bir Fiyata Satıldı! (Hurda Deyip Geçmemek Lazım)

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Nadir bulunan Ferrari 275 GTS'nin paslı hurda hali bile rekor bir fiyata satıldı. Klasik otomobil koleksiyonerlerinin ilgisi şaşırttı.

Bir zamanların en görkemli modellerinden biri olan Ferrari 275 GTS, şimdi paslı bir metal yığını olarak satıldı. Nadir bulunan bu aracın hurdası, 850 bin TL'ye alıcı buldu.

Ferrari 275 GTS, yalnızca 200 adet üretilmiş ve şu anda çok az sayıda örneği bulunuyor. İlk olarak Amerika'ya teslim edilen bu kırmızı Ferrari, Luigi Chinetti Motors tarafından Bay Harris'e satılmıştı.

Paslı metal yığını mı, değerli koleksiyon parçası mı?

ferrari 275 GTS hurda hali

1990'larda bir hurdalık sahibi tarafından satın alınan araç, daha sonra Rudi Klein'ın koleksiyonuna geçti. Şu anda ise geriye sadece fotoğraflarda görülen paslı metal parçası kaldı. Bu aracın tarihine baktığımızda, Ferrari 275 GTS'nin 1964 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 275 GTB'nin üstü açılır versiyonu olduğunu görüyoruz. 3.3 litrelik V12 motorla donatılan araç, 260 beygir gücü üretiyor ve 240 km/s hıza ulaşabiliyordu. İyi durumdaki örnekleri ise günümüzde 2 milyon Euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

ferrari 275 GTS orijinal hali

Ferrari 275 GTS'nin paslı hali bile yüksek fiyatlara satılıyor. Bu durum klasik otomobil dünyasında nadir parçaların koleksiyonerler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor.
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Kaynak : https://uk.motor1.com/news/739600/wrecked-ferrari-275-gts-auction/
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