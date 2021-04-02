Porsche Panamera'nın Şahane Tasarımı ve Tüm Özellikleri

VAG grubunun popüler isimlerinden olan Porsche’nin köklü modellerinden Panamera, 4 ve 4S donanımlarıyla ülkemizde satışa çıkıyor. 4S donanımında 0’dan 100’e 4,3 saniyede çıkan Panamera, 25 farklı jant tasarımı ve 18 adet renk içeren geniş paletiyle kişiselleştirme alanında da kullanıcılara bekleneni sunuyor.

Audi, Seat, Bugatti, Skoda ve Bentley başta olmak üzere otomotiv sektöründe standartları belirleyen markaların sahibi olan Volkswagen AG’nin yıldızı parlayan üyesi Porsche, Panamera ailesinin yenilenen yüzüyle 2021’i karşılıyor. Porsche, Panamera’nın 2021 versiyonunda karşımıza Panamera 4 ve Panamera 4S olmak üzere iki farklı modelle çıkıyor.

Porsche Panamera, serinin standart tasarım çizgisine sadık kalan bir profil çiziyor. İlk bakışta bir Porsche olduğunu hissettirmeyi başaran Panamera, onlarca farklı iç ve dış kişiselleştirmeyle ve geliştirilmiş altyapısıyla yeni bir Porsche edinmek isteyen kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Tasarım:

Dış tasarım: Klasik Porsche çizgilerine ek 18 renk seçeneği var

Porsche’nin ülkemizde de trafikte görmeye alıştığımız modellerinden biri olan Panamera, Panamera modelinde daha keskin çizgiler barındırıyor. Daha fazla agresif çizgiye sahip olan Panamera, önceki modellerle kıyaslandığında yeni nesile çok daha adapte olmuş gibi görünüyor. Panamera ailesinin görmeye alıştığımız profilini koruyan Panamera, bu profili her kullanıcıya hitap eden geniş bir kişiselleştirme yelpazesiyle renklendiriyor.

Porsche Panamera, 2 adet standart, 10 adet metalik ve 6 adet özel renk seçeneği sunuyor. Dileyen kullanıcılar Panamera siparişi verirken diledikleri renk kodunu belirterek ya da sevdikleri bir eşyanın örneğini vererek istedikleri renkte bir Panamera sahibi olabiliyorlar. Porsche, bu zengin kişiselleştirme kısmının en büyük bölümünü jant seçeneklerine ayırıyor. Panamera, 19 inç ve 21 inç aralıklarında toplamda 25 farklı jant tasarımına sahip.

İç tasarım: Oyşşş...

Dış tasarımda kullanıcıya özel hissettirmeyi başaran Porsche Panamera, iç tasarımda da geride kalmıyor. Panamera, toplamda 2 farklı koltuk tipiyle ve bu koltukları özelleştirmeye olanak sağlayan geniş bir tasarım yelpazesi sunuyor. Bu yelpazede çoğu tamamen deri olmak üzere toplamda 15 koltuk tasarımı bulunduran Panamera, dileyen kullanıcılara standart koltuklar yerine Sport Plus adını verdiği 18 yönlü bir koltuğu da opsiyon olarak sunuyor. Porsche, kullanıcının dilediği gibi kişiselleştirebildiği bu iç mekanda ambiyans aydınlatma kullanmayı da ihmal etmemiş.

Güvenlik:

Şerit değiştirme asistanı:

Porsche Panamera, şerit değiştirirken de kullanıcının yardımcısı olan bir asistana sahip. Bu asistan, şerit değiştirme sırasında dikiz aynalarındaki sensörler sayesinde şerit değiştirme sırasında tehlike oluşturabilecek araçları fark eder ve kullanıcıyı hem sesli hem de görsel olarak uyarır. Bu asistan saat 15 ile 250 kilometre aralığında aktif olarak çalışabilmekte.

Adaptif hız sabitleme:

Sürüş sırasında öndeki aracı aktif olarak izleyen Panamera, sahip olduğu radar sistemi sayesinde saat 30 ile 210 kilometre hız aralığında kullanıcının üçüncü gözü olarak çalışabiliyor. Bu sistem, öndeki aracın ani fren yapması durumunda Panamera’nın da güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor ve kullanıcıyı hem sesli hem de görsel olarak uyarıyor.

Gece görüş asistanı:

Porsche Panamera, ön kısmında kızılötesi görüşe sahip kamerası sayesinde gece sürüşlerinde yayaları, araçları ve hayvanları tanımlayabiliyor. Tanımladığı her şeyi dijital kadranında kullanıcıya aktaran Panamera, tehlikeli olabilecek mesafelere inildiğinde kullanıcıyı hem sesli hem de görsel olarak uyarıyor.

Çevre görüş sistemi:

Panamera, geri vitesteyken açılan kameraya ek olarak 360 derece görüş sağlayabilen bir sisteme de sahip. 4 adet yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kullanıcıya anlık olarak etrafı gösterebilen bu sistem, park etme esnasında hata yapma oranını en aza indiriyor.

Konfor:

Head-Up Display:

Alıştığımız Head-Up Display teknolojilerinden daha gelişmiş olan bu teknoloji, gövde kısmında yer alan bir projeksiyon sayesinde birçok kritik bilgiyi kullanıcının görmesi için ön cama yansıtıyor. Anlık olarak hız, devir ve navigasyon bilgilerini yansıtabilen projeksiyonun yansıtma konumu ise kullanıcının bakış açısına göre ayarlanabiliyor.

HomeLink:

Porsche, sürekli aynı otoparklara ve garajlara girip çıkan kullanıcılar için Panamera’ya HomeLink teknolojisini ekledi. HomeLink sayesinde Panamera, garaj kapısı ve alarm sistemleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor ve 3 adede kadar farklı sistemi hafızasına kayıt edebiliyor.

Vakumlu kapılar:

Lüks segmentteki birçok otomobilde görmeye alıştığımız bu özellik, Panamera’nın kapılarını çarpmak istemeyen veya tam kapanmadığı durumlarda yeniden açıp kapatmak zorunda kalmak istemeyen kullanıcılar için vazgeçilmez olacaktır. Vakumlu kapı teknolojisi Panamera’nın 4 kapısında da bulunuyor.

Anahtarsız giriş:

Bu teknoloji içerisinde elektrikli bagaj kapağı teknolojisini de barındırıyor. Panamera, tek bir ayak hareketiyle bagaj kapağını açıp kapatmaya ek olarak anahtarı kullanmadan yalnızca kapı koluna dokunarak araca giriş yapılmasını sağlıyor.

Porsche Panamera donanım paketleri:

Panamera 4

Panamera 4S

Porsche, Panamera serisinin yalnızca 2 donanımını ülkemizde satışa sunuyor. 4 ve 4S olarak iki farklı donanımla karşımıza çıkan Panamera, 4S donanımında farklı bir motor ve süspansiyon sistemi kullanıyor. Bu donanımlar arasında 19 inç ve 21 inç boyutlarındaki jantlardan herhangi birini seçmek mümkün. Panamera 4S’in 0’dan 100’e ulaşması ise 4,3 saniye sürüyor.

Porsche Panamera performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Porsche Panamera, donanım paketleriyle birlikte motor donanımını da değiştiriyor. 330 HP ve 440 HP olmak üzere 2 farklı güçte motorla kullanıcıların karşısına çıkan Porsche Panamera, ülkemizde yakıt türü olarak yalnızca benzini tercih ediyor.

3,0L Benzinli (330 HP):

Ortalama (lt/100 km): 8,8

8,8 Şehir içi (lt/100 km): 11,4

11,4 Şehir dışı (lt/100 km): 7,3

3,0L Benzinli (440 HP):

Ortalama (lt/100 km): 9,0

9,0 Şehir içi (lt/100 km): 11,6

11,6 Şehir dışı (lt/100 km): 7,5

Porsche Panamera 2021 fiyatları:

Porsche, Panamera 4 ve 4S’i ülkemizde satışa sunacak olsa da vergiler dahil fiyat listesi henüz duyurulmuş değil. Yazımızın bu kısmını Panamera 2021’in fiyatları açıklandığında güncelleyeceğiz. Bu yazımızda Porsche’nin yenilenen Panamera modelinin teknik detaylarına ve tasarımına göz attık. Siz de Porsche Panamera’nın yenilenen haliyle ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.