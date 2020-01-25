Porsche 2019 Yılındaki Büyüme Oranını Açıkladı

2019 yılı Porsche için iyi bir yıl olarak tarihe geçti. Yıl boyunca dünya genelindeki tüm pazarlarda çok başarılı satış rakamlarına ulaşan şirket, dünya çapında 280.800 adet araç satışı yaptığını açıkladı. Bu sayıyla beraber Porsche bir önceki seneye kıyasla yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiğini de duyurmuş oldu.

Son aylarda oldukça ivmelenen SUV trendinin Porsche için yansımaları güzel olmuş gibi görünüyor. Ülkemizde de yavaş yavaş popüler hale gelen SUV araçlar büyük talep görüyor. Almanya merkezli firmanın da en çok satılan aracı Premium SUV modeli olarak geçen Macan. Sportif, tasarımda iddialı ve pratik olarak tanıtılan sevilen model Macan, toplam satışların yaklaşık üçte birini tek başına karşılamayı başardı ve bir önceki seneye göre yüzde 16’lık bir artış yakalayarak dünya genelinde 99 bin 944 müşteriye teslimatı yapıldı. Yine bir SUV olan Cayanne modeli ise 2018 yılına göre gösterdiği yüzde 29’luk artışla 92 bin 55 adet satıldı.

En büyük pazar Almanya oldu

2019 yılında satışı gerçekleşen 280 bin 800 adet aracın 116 bin 458’i Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgelerine yollandı. Bu araçların 86 bin 762’si geçen yıla göre yüzde 8’lik bir artışla Çin’e satıldı. Ünlü marka, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başarısını 10 yıl üst üste elde ettiği büyüme oranını yüzde 8 artışa çekerek toplamda 86 bin 762 adet araç satışı yaptı. Porsche’nin Avrupa Bölgesi’nde sahip olduğu en büyük Pazar ise kendi vatanı Almanya. Şirket buradaki satışlarını yüzde 15 artırarak 27 bin 541 adetten 31 bin 618 adete çıkarmayı başardı.

Şirketin yaptığı basın açıklamasında Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Detlev von Platen, “Spor otomobillerimiz için dünya çapındaki müşterilerimizin heyecanını gösteren bu harika sonuçlardan memnunuz ve markamızın cazibesini ve yeni deneyimlerle müşteri memnuniyetini daha da güçlendirmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Satış grafiğindeki artışlar ve başarılarla adından söz ettirmeyi başaran markanın 2020 yılındaki faaliyetleri otomobil tutkunları için merakla beklenen bir konu.