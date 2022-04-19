Portal’ın Yazarından Valve’a Heyecanlandıran Çağrı

Portal oyunlarının yazarı Erik Wolpaw, verdiği bir röportajda Portal 3 için çalışmak istediğini belirtti ve Valve’e çağrı yaptı. Açıkçası bayağı bir heyecanlandık.

Orijinal Portal’ın ortak yazarı ve eski Valve çalışanı Erik Wolpaw, Portal 1 ve 2 dahil olmak üzere çeşitli Valve oyunları üzerindeki çalışmalarını tartıştığı Kiwi Talkz podcast'inde bir röportaj yaptı. Wolpaw, oyuncuları heyecanlandırarak üçüncü bir Portal oyunu yapma konusundaki ilgisini dile getirdi.

Wolpaw verdiği röportajda “Portal 3’ü yapmaya başlamalıyız, Bu benim mesajım… kime olursa artık” dedi ve şöyle devam etti: "Ayrıca yaşlanıyorum. Öyle bir noktaya geliyoruz ki - bunu düşünmek çılgınca - kelimenin tam anlamıyla Portal 3 üzerinde çalışmak için biraz daha geç kalırsak çok yaşlı olacağız. Bunu yapmalıyız artık."

“Gabe’e e-posta gönderin, Portal 3’ü istediğinizi söyleyin”

Wolpaw, insanların üçüncü bir Portal oyunu arzusunun bir örneği olarak son Steam Deck lansman oyunu Aperture Desk Job'u öne sürdü: "Desk Job’u yapması eğlenceliydi. Desk Job'u beğendiyseniz Gabe'e e-posta gönderin, biraz Portal 3 istediğinizi söyleyin."

Her ne kadar Wolpaw'ın Portal serisine olan hevesi açık olsa da Valve'in üçüncü bir Portal oyununa yeşil ışık yakması için üstesinden gelmesi gereken engeller konusunda da gerçekçi düşüncelerini belirtiyor. Wolpaw, Röportajın başlarında, yeni bir portal oyunu yapmaya hazır olduğunu ancak sadece kendisinin yetmeyeceğini belirtti.

Wolpaw, Valve’ın 300 çalışanının Steam uygulaması veya Steam Deck gibi yeni donanımlar üzerinde çalıştığını, yeni bir oyun için çok fazla kaynak ayırmak istemeyeceğini düşünüyor: "Yani, 75 kişiyi alıp bir oyun yapmaya çalışmanın çok fazla maliyeti var."

Her ne kadar büyük bir maliyet olsa da Wolpaw’ın dediğine göre Portal 3 potansiyelinde bir oyunun çok fazla getirisi olacağına da işaret ediyor: "Böyle bir oyundan çok para kazanılabilir ama Counter-Strike: Global Offensive tarzındaki paradan bahsetmiyorum. Oyunun kendisi çok para getirir.”

Sonuç olarak, Portal 3'ü görüp görmememiz tamamen Valve'ın hareketlerine bağlı. Eğer Portal 3 çıkarsa tüm oyun dünyası çalkalanır zira hepimiz Valve’ın kalitesinin farkındayız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.