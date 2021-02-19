Valve'ın sevilen oyunlarından biri olan Portal 2'ye yeni bir büyük güncelleme geldi. Oyunda yer alan pek çok hata düzeltmesini içeren güncelleme aynı zamanda performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Valve'ın 2011 yılında Portal'ın devamı olarak çıkardığı ve büyük beğeni toplayan birinci şahıs nişancı türündeki oyunu Portal 2, hala pek çok oyuncu için keyifli bir seçenek. Çıktığı dönem için değerlendirildiğinde oldukça başarılı olan oyun, gelişen teknoloji ile yükselen performans kriterlerimizi karşılamak için büyük bir güncelleme aldı.

Oyun sektörü ile teknolojinin el ele ilerleyişi bildiğiniz üzere oldukça hızlı gerçekleşiyor. Her yeni gelişmeyle artık 'eski' oyunlarda daha çok kusur bulur hale geliyoruz ve bu da oyunların popülaritesini haliyle etkiliyor. Ancak geliştiriciler de yaptıkları güncellemeler ile oyunlarını günümüzde tutabilmek için yoğun çaba harcıyor. Valve da bu geliştiriciler arasında yer alıyor ve Portal 2 için de benzer bir çalışma yapmış gibi görünüyor.

Yeni güncellemede Vulkan desteği ile daha iyi performans:

Valve'nin yayınladığı son güncelleme ile Portal 2'de en büyük geliştirme Vulkan desteği sayesinde oyunda yaşanacak performans artışı. Gelen Vulkan desteği ile oyun, 2016 sonrası çıkan tüm sistemlerde çok daha iyi performans sergileyecek.

Güncellemede Vulkan desteği dışında aynı zamanda pek çok hata düzeltmesi de yer alıyor. Özellikle Linux kullanıcılarının yaşadığı bazı büyük çökme problemlerini gideren güncelleme, aynı zamanda avatar çözünürlüklerinin yükseltilmesi gibi pek çok ufak detay da barındırıyor. Oyunun oynanabilir olduğu tüm platformlar için yayınlanan güncelleme detaylarına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak Valve'ın blogunu ziyaret edebilirsiniz.