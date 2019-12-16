Steam Fiyatı 18 TL Olan Postal 2, GOG’da Ücretsiz Oldu

Daha önce de ücretsiz olarak oyun veren GOG, bir efsane oyunu daha ücretsiz olarak dağıtıyor. Steam’de 18 TL fiyat etiketiyle satılan efsane oyun Postal 2, GOG’da ücretsiz oldu.

Polonya merkezli video oyun geliştiricisi CD Projekt’in video oyun dağıtım platformu olan GOG, içerisinde 1.000’den fazla oyun barındırıyor ve genelde yaptığı indirimlerle biliniyor. GOG, daha önce birçok kez ücretsiz olarak oyun da dağıtarak oyuncuların gönlünü kazanmayı başarmıştı. Şirket, efsaneleşmiş bir oyunu daha kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Kanın gövdeyi götürdüğü, şiddetin hat safhada olduğu ve akla gelebilecek birçok aletle insanları kesip biçebildiğiniz efsaneleşmiş oyun Postal 2, Steam’de şu anda 18 TL fiyat etiketine sahip bir şekilde satılıyor. 13 Nisan 2003 yılında piyasaya sürülen Postal 2, GOG.com’da ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya başlandı.

Postal 2 nasıl bir oyun?

Running With Scissors tarafından geliştirilen Postal serisi, ilk olarak 1997 senesinde piyasaya sürülmüştü. Devam oyunu olan Postal 2 ise 13 Nisan 2003 yılında piyasaya sürülerek şiddet ve kan eşiğini oldukça yukarı çekti. Oyun, aslında çok normalmiş gibi başlıyor olsa da ilerleyen safhalarında şiddetin oyunda bir seçenek olmadığını ve insanları öldürmek zorunda kaldığınızı hissediyorsunuz.

Oyundaki ilk görev size bankadan para çekmenizi ve süt satın almanızı söylüyor. Böylesine masum gözüken bir göreviniz varken bile yapımcılar, sizleri olayların tam ortasına sokabilmek için oyunun kurgusunu bu şekilde yapmışlar. Kafaların koptuğu, etrafın kan gölüne döndüğü, kimsenin birbirini vurmak için bir sebebe ihtiyaç duymadığı Postal 2’nin ücretsiz olduğu GOG sitesine buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Siteye gittiğinizde yapmanız gereken tek şey Postal 2'nin başlığını bulup 'Get it free' butonuna tıklamak ve daha sonrasında siteye giriş yapmak. Buradan sonra basit bir şekilde oyuna sahip oluyorsunuz. Ücretsiz oyun fırsatlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.