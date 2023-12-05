Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber Pqueen, YouTube üzerinden paylaştığı bir videoda meme kanserine yakalandığını açıkladı. Pqueen, hastalığın erken teşhis edildiğini ve şu anda iyileşme sürecinde olduğunu da ekledi.

Gerçek ismi Pelin Baynazoğlu olan Pqueen, hem Twitch’teki yayınları hem de YouTube videolarıyla Türkiye’nin en popüler internet ünlülerinden biriydi. Milyonlarca takipçiye sahip ünlü yayıncı, bugün ise YouTube’dan bir video daha paylaştı. Ancak bu videoda kendisiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Pqueen, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı videoda meme kanserine yakalandığını açıkladı. Ünlü yayıncı, videoda yaşadıklarını detaylı bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

Pqueen’in paylaştığı video:

Zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Baynazoğlu, kasım ayında ağrı yapan bir kitle fark etmesinin ardından hastaneye gittiğini ve yapılan testler sonucunda meme kanserine yakalandığının belirlendiğini aktardı. Hızlı davranması nedeniyle hastalığın çok erken evrelerinde teşhis edildiğini de ekleyerek hayranlarının yüreğine su serpti.

Pqueen, bunların ardından erken teşhis nedeniyle ameliyata girdiğini ve kitlenin alındığını ifade etti. Şu anda iyileşme sürecine girdiğini söyleyen ünlü yayıncı, kemoterapi, radyoterapi ya da ilaç tedavisi gerekmeyeceğini de ekledi. Pqueen, meme kanseri konusunda takipçilerinin bilinçlenmesi için önemli bilgiler de paylaştı. Tüm detaylara yukarıdaki videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz.

Biz de Webtekno olarak Pqueen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.