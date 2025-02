Amazon Prime Gaming, şubat ayının son güncellenen oyun listesini açıkladı. Prime Gaming, toplam değeri 1669 TL olan beş popüler oyunu ücretsiz veriyor.

Amazon Prime Gaming' eklenen 5 ücretsiz oyun

Amazon Prime Gaming, şubat ayının son güncellenen ücretsiz oyunlarını duyurdu. Prime üyeleri, belirlenen beş oyunu hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecek. Kampanya kapsamında aksiyon ve bulmaca türlerinde oyunlar yer alıyor.

Ücretsiz oyunlar:

Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut

Night Reverie

Sine Mora EX

Redemption Reapers

Yes, Your Grace

Prime Gaming kullanıcıları, Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut oyununda Adam Jensen karakterini yöneterek siberpunk dünyasında çeşitli görevleri tamamlayacak. Bunun yanı sıra, Night Reverie ile bir evin içinde gizemleri çözecek, Sine Mora EX ile düşmanlara karşı mücadele ederken müzik eşliğinde ilerleyecek. Redemption Reapers ile karanlık bir fantezi evreninde savaşlar verilirken, Yes, Your Grace oyununda ise bir krallığın yönetimi üstlenilecek.

Belirtilen oyunlar, Amazon’un resmi web sitesindeki “Ücretsiz Oyunlar” sekmesi üzerinden talep edilebilecek. Oyunlar, Epic Games Store ve Amazon Games App platformları üzerinden oynanabilecek. Prime Gaming üyesi olmayan kullanıcılar, 30 günlük ücretsiz deneme süresi başlatarak şubat ayının kalan oyunlarına erişim sağlayabilecek. Kampanya kapsamında sunulan oyunlar, belirtilen süre içinde kütüphanelere kalıcı olarak eklendi.