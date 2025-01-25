Amazon Prime Video, orijinal içeriklerden uzaklaşarak canlı spor yayınlarına odaklanacağını ve spor içeriklerine yatırım yapacağını açıkladı.

Amazon Prime Video, orijinal dizi ve film içeriklerinden uzaklaşarak canlı spor yayıncılığına odaklanacağını duyurdu. Şirket, bu stratejik değişimi yeni gelir kaynakları yaratmak ve kârlılığını artırmak amacıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Amazon, canlı spor etkinliklerinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşma ve hedefli reklamlar aracılığıyla gelir artırma potansiyeli sunduğunu paylaştı.

Amazon’un büyük hamlesi

Şirket, NBA ve NFL gibi büyük liglerin yayın hakları için milyarlarca dolarlık yatırım yaparak bu alana ciddi bir bütçe ayırdığını ifade etti. Amazon ayrıca, geçen yıl Prime Video'ya reklam entegre ettiğini ve bu modelin önemli bir gelir kaynağı olabileceğini vurguladı.

CEO Andy Jassy, Prime Video’yu 2025 yılına kadar kârlı hale getirme hedefleri doğrultusunda spor içeriklerine yapılan yatırımların kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Temmuz ayında Amazon, Walt Disney’in ESPN’i ve Comcast’in NBCUniversal’ı ile birlikte, 77 milyar dolar değerindeki 11 yıllık bir anlaşma kapsamında NBA yayın haklarını aldı. Bu değişimin yalnızca Amazon ile sınırlı olmadığını da ekleyen şirket, rakip platformların da canlı spor yayıncılığına yöneldiğini belirtti.

Netflix'in, yüksek profilli boks maçları ve WWE etkinlikleri gibi organizasyonlarla spor içeriği alanında yer almaya başladığını ifade etti. Bunun yanı sıra 2024 yılı için Amazon’un orijinal ve lisanslı filmler, TV şovları ve canlı spor içerikleri için belirlediği yıllık bütçe yaklaşık 7 milyar dolar olarak açıklandı.