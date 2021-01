Prime Gaming Kampanyasıyla LOL Kostümü Nasıl Alınır?

Bugün sizlere Amazon Prime'ın 2 aylık ücretsiz abonelik kampanyasından faydalanarak nasıl 9 ücretsiz League of Legends kostümü edinebileceğinizi anlattık. Kostümlerden ikisine halihazırda erişilebilirken kalan yedisine ise önümüzdeki haftalarda erişebileceğinizi hatırlatalım.

Geçtiğimiz gün sizlere Amazon Prime'ın kredi kartında Mastercard logosu bulunan kullanıcılara özel 2 ay ücretsiz kullanılabileceğini duyurmuştuk. Mastercard logolu bir kartınız olmasa dahi 1 ay boyunca ücretsiz Amazon Prime’a erişebiliyorsunuz. Bugün sizlere Prime Gaming'in League of Legends oyuncuları için sunduğu bir kampanyayı tanıtacağız.

Amazon Prime'ın oyuncular için sunduğu avantajların yer aldığı Prime Gaming'de her hafta League of Legends için bir "Rastgele Dış Görünüş Parçası Jeton"una sahip olabilirsiniz. League of Legends hesabınızla Prime Gaming hesabınızı bağlayarak elde ettiğiniz bu kampanya sayesinde her hafta 1 rastgele kostüme sahip olabiliyorsunuz.

Bu zamana kadar yayınlanan tüm kostümleri alınabiliyor

Eğer hemen şimdi Amazon Prime'a abone olursanız, siz abone olmadan önce yayınlanan 2 gizemli dış görünüş parçasına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 29 Mart'a kadar her hafta 1 Gizemli Dış Görünüş Parçası dağıtılacağını da hatırlatmakta fayda var. Bu kampanya ve 2 ay ücretsiz abonelikle beraber toplamda 9 League of Legends şampiyon kostümüne ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğinizi hatırlatalım.

League of Legends kostümlerini nasıl alabilirim?

Eğer ücretsiz bir şekilde League of Legends kostümü almak istiyorsanız, öncelikle buraya tıklayarak Amazon Prime 'a abone olmanız gerekiyor. Zaten aboneyseniz giriş yapın.

Amazon Prime'a abone olduktan sonra buradaki linkten Prime Gaming'e gidin.

Prime Gaming'de yer alan Oyun içi Ganimet ve Daha Fazlası alanından "League of Legends 2. Dış Görünüş Parçası Kullanılabilir" seçeneğine tıklayın.

Buraya ulaştıktan sonra daha önceden erişilebilir olan 2 Gizemli Dış Görünüş Parçası'ndan ilkine tıklayın.

Bu noktada açılan pencereden League of Legends hesabınızı Amazon Prime'a bağlayın.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra ve iki parçayı da talep ettiğinizde Rastgele Dış Görünüş Parçası Jetonu League of Legends hesabınızdaki Ganimet sekmesine eklenecektir.

Ganimet sekmesindeki Rastgele Dış Görünüş Parçası Jeton'larını açarak kostümlerinizi alabilirsiniz.

Amazon Prime'a ilk kez abone olmayan kişiler bu kampanyadan aylık 7,90 TL'ye faydalanabiliyor.

İlk kez abone olacak hesaplarda geçerli olacak ücretsiz abonelik, sadece Prime Gaming avantajları sunmuyor, bununla birlikte Amazon'un çevrimiçi içerik platformu Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz aboneliğiniz bittikten sonra Prime Gaming avantajlarından aylık 7,90 TL'ye yararlanmaya devam edebileceğinizi hatırlatalım.