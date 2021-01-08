LoL'ün 11.2 Yamasıyla Gelebilecek Yenilikler Açıklandı

Riot Games çalışanı Mart Yetter, League of Ledengs'ın 11.2 kodlu güncellemesinde hangi yeniliklerin olabileceğini açıkladı. Yetter tarafından yapılan açıklamalara göre oyunun sonraki güncellemesi, karakterlerin iyileşme hızını düşürüp, bazı itemleri yeniden gözden geçirmiş olacak.

2009 yılından beri hayatımızın içinde olan MOBA oyunu League of Legends, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen popülaritesinden hiçbir şey kaybetmedi. Bu durumun farkında olan geliştirici ekip de oyuncu kaybetmemek için elinden geleni ardına koymuyor ve oyunu sürekli olarak güncel tutmaya çalışıyor. Oyunla ilgili bazı dikkat çekici açıklamalarda bulunan Riot Games çalışanlarından Mart Yetter ise yeni güncellemeyle oyuna neler eklenebileceğini ortaya koyuyor.

League of Legends için hazırlanan son güncelleme, çok kısa bir süre önce 11.1 koduyla yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte oyuna bazı yenilikler geldi. Yetter tarafından yapılan açıklamalar ise oyunun 11.2 kodlu güncellemesinde neler olabileceğini gözler önüne seriyor. Eğer sıkı bir LoL oyuncusuysanız ve 11.1 güncellemesi sizi memnun etmediyse, bu haberimizle birlikte 11.2 güncellemesi için heyecanlanmaya başlayabilirsiniz.

League of Legends'ın 11.2 güncellemesinde getirilmek istenen yenilikler şöyle

Yetter tarafından yapılan açıklamalara göre Riot Games, LoL'ün 11.2 kodlu güncellemesinde "Günateşi Pelerini" isimli tank itemini yeniden düzenleyecek. Pek çok oyuncu için favorilerden olan bu iteme yapılacak değişikliklerle, oyundaki diğer eşyaların da alınabilir olması sağlanacak. Ayrıca Canbiçen olarak bilinen item de yeniden gözden geçirilecek ve oyuncular için daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak.

Riot Games çalışanı, 11.2 kodlu güncellemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, bazı şampiyonlar için iyileştirme hızının sınırlandırılacağını ve sezon öncesinde performans göstermeyen şampiyonların yeniden gözden geçirileceğini söylüyor. Özellikle de karakter iyileştirmesinin sınırlandırılacak olması, pek çok oyuncuyu memnun edecek gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Olaf ve Aatrox gibi bazı karakterlerin iyileşme hızlarının çok yüksek olmasıydı. İyi bir oyuncu, bu avantajı kullanarak takımını taşıyabiliyordu. İşte 11.2 kodlu güncelleme ile bu durum ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yetter, 11.2 güncellemesi için tüm bunların planlandığını ancak bahsedilen şeylerin kaçının yetişebileceğinden emin olmadığını ifade ediyor. Yani şu ana kadar bahsettiğimiz bu yeniliklerin tümü, 11.2 güncellemesiyle gelmeyebilir.