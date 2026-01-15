Prime Video'nun God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu.

Oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden biri olan God of War’un yıllar önce dizisinin çıkacağı açıklanmıştı. Prime Video’da yayımlanacak dizi için çalışmalar son zamanlarda nihayet hızlanmıştı. Şimdi ise hayranların dizide en çok merak ettiği konulardan biri hakkında resmî açıklama geldi.

God of War dizisinde ana karakter olacak Kratos’u kimin oynayacağı belli oldu. Aslında God of War oyunlarından da tanıdık olan bir isim, Prime Video’da yayımlanacak dizide ana karaktere hayat verecek.

Ryan Hurts, Kratos’u oynayacak

Yapılan resmî açıklamaya göre 49 yaşındaki ünlü aktör Ryan Hurst, dizide Kratos’u canlandıracak. Hurst, God of War: Ragnarök oyunun Thor’u seslendirmişti. Dizide ise Kratos rolüne bürünecek. Hurts’ü Sons of Anarchy, The Walking Dead gibi ünlü dizilerden veya Remember the Titans gibi filmlerden tanıyor olabilirsiniz.

Kratos’un en önemli yanlarından biri şüphesiz sesi. Son çıkan oyunlarda Christoper Judge’ın inanılmaz seslendirme performansıyla karakteri iyice ikonikleştirdiğini görmüştük. Hurst’ün ses tarafında nasıl performans göstereceği merak konusu.

God of War dizisi, seri 2000’li yılların başına kadar uzansa da ilki 2018’de çıkan yeni oyunlardan ilham alacak. Yani son 2 oyundan esinleneceğini ve Kratos ile oğlu Atreus’un hikâyesine odaklanacağını söyleyebiliriz. Dizi Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios ortaklığıdna geliştiriliyor. Yaratıcısı ise Outlander, For All Mankind gibi yapımlardan bilinen Ronald D. Moore. Çekimlerin bu yıl yapılması planlanıyor. Çıkış tarihi konusunda ise bir bilgi yok ancak bir sonraki yıl olma ihtimali var.