Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, GPT-5’in deney sonuçlarını öngörebildiğini ve bilim yapma şeklini kökten değiştirdiğini söyledi. Unutmaz’ın açıklamalarını içeren video, bizzat OpenAI tarafından resmi kanallardan paylaşıldı.

OpenAI’ın yayımladığı videoda, Prof. Dr. Derya Unutmaz yapay zekâ ile bilimsel araştırmaların nasıl hızlandığını anlattı. Unutmaz, “GPT-5, henüz yapmadığımız deneylerin sonuçlarını tahmin edebiliyor. Bu bize haftalar, bazen aylar kazandırıyor” sözleriyle modelin sağladığı verimliliğe dikkat çekti.

35 yılı aşkın süredir bağışıklık sistemi üzerine çalışan Unutmaz, GPT-5’i yalnızca bir iş arkadaşı değil, neredeyse bir akıl hocası olarak tanımladı. Kanser hücrelerini tanımaya yönelik verileri modele yüklediğinde, GPT-5’in yalnızca mevcut verileri analiz etmekle kalmadığını, aynı zamanda yeni deney önerileri sunduğunu belirtti.

“Bilimde Oyun Değiştirici”

Unutmaz, videoda yapay zekânın araştırma süreçlerine getirdiği dönüşümü şu sözlerle özetledi: “Bilimde deneyebileceğiniz şeylerin sayısı sınırsızdır. Eğer GPT-5 doğru yaklaşımı önerirse, binlerce şey denemek yerine belki on şey denersiniz ve her şey çok daha hızlı ilerler.”

Modelin yalnızca hız değil, fikir üretme kapasitesiyle de öne çıktığını vurgulayan Unutmaz, “Beyin fırtınası için muazzam bir araç… Kendi fikirlerimi eleştirebilmek ve yeni fikirler üretebilmek için benzersiz bir etkileşim sağlıyor” dedi.

Hasta - Doktor İletişimine Katkısı:

Prof. Dr. Derya Unutmaz, GPT-5’in yalnızca bilimsel araştırmalarda değil, klinik düzeyde de fayda sağlayacağını düşünüyor. Açıklamasında, “GPT-5 hastaların kendi kendilerini savunmalarına yardımcı olacak, doktorlarla konuşurken daha güvende hissetmelerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda ise yapay zekâ ile kurduğu bu iş birliğinin duygusal yönüne dikkat çekti: “Sanırım daha önce bir yapay zekâ modeli kullanırken hiç bu kadar duygulanmamıştım. Şimdi hayal ettiğimiz her şeyi başaracağımızdan %100 eminim.”