Mete Atatüre, 2020 Thomas Young Madalyasına Layık Görüldü

150 yıla yakın bir geçmişi olan ve dünya çapında 50 bine yakın üyesi bulunan bilimsel bir kuruluş olan Institute of Physics (Fizik Enstitüsü), katı hal kuantum optik sistemler alanında dünyaca ünlü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Mete Atatüre’yi 2020 Thomas Young Madalyası ödülüne layık gördü.
Prof. Dr. Atatüre, her yıl fiziğe katkıda bulunan bilim insanlarını takdir etmek ve ödüllendirmek için verilen Thomas Young Madalyası ve Ödülü’ne; yarı iletkenler ve elmasta kuantum optik alanındaki öncü çalışmaları ve kuantum teknolojilerinde heyecan verici uygulamaları nedeniyle layık görüldü.
Konuyla ilgili olarak Evrim Ağacı’na açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Atatüre, “Bu ödül, ekibimizle birlikte yaptığımız çalışmaların ve emeğimizin tanınması açısından benim için çok anlamlı. Günümüzde ödüller halen genellikle tekil kişilere veriliyor; ancak modern bilimde neredeyse hiçbir zaman tekil bir kişi büyük başarılara imza atamıyor. Her zaman bir ekip çalışması var, koca bir laboratuvarın emeği var. Haliyle bizim bütün çalışmalarımız için de bu geçerli. Dolayısıyla bu ödül, ismen bana verilmiş olsa da, aslında sadece bana değil, geçmişte ve şu anda birlikte çalıştığım bütün ekip üyelerimize ait.” ifadelerini kullandı.
2020 Institute of Physics Ödülleri kazananlar
- Başkanlık Madalyası - Myriam P Sarachik
- Isaac Newton Madalyası - Nader Engheta
- Altın Madalyalar - Lord Kelvin Madalyası - Maggie Aderin-Pocock
- Altın Madalyalar - Lawrence Bragg Madalyası - Nicholas St John Braithwaite
- Altın Madalyalar - Richard Glazebrook Madalyası - John Llewellyn Collier
- Altın Madalyalar - Michael Faraday Madalyası - Richard Ellis
- Altın Madalyalar - Paul Dirac Madalyası - Carlos S Frenk
- Altın Madalyalar - Katharine Burr Blodgett Madalyası - Drew Nelson
- Gümüş Madalyalar - Thomas Young Madalyası - Mete Atatüre
- Gümüş Madalyalar - Dennis Gabor Madalyası - David James Stuart Birch
- Gümüş Madalyalar - James Joule Madalyası - Richard Bowtell
- Gümüş Madalyalar - Marie Curie-Sklodowska Madalyası - Paul Chambers
- Gümüş Madalyalar - Fred Hoyle Madalyası - William Chaplin
- Gümüş Madalyalar - Joseph Thomson Madalyası - Michael Charlton
- Gümüş Madalyalar - Nevill Mott Madalyası - Laurence Eaves
- Gümüş Madalyalar - Lise Meitner Madalyası - Edward Gomez
- Gümüş Madalyalar - Peter Mansfield Madalyası - Penny Anne Gowland
- Gümüş Madalyalar - James Chadwick Madalyası - Geoffrey Hall
- Gümüş Madalyalar - Sam Edwards Madalyası - Julia Higgins
- Gümüş Madalyalar - Cecelia Payne-Gaposchkin Madalyası - Simon Hooker
- Gümüş Madalyalar - Rosalind Franklin Madalyası - The Physics of Life UK Network
- Gümüş Madalyalar - Edward Appleton Madalyası - Adam Scaife
- Gümüş Madalyalar - David Tabor Madalyası - Alexander Shluger
- Gümüş Madalyalar - John William Strutt, Lord Rayleigh Madalyası - Kellogg Stelle