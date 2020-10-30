Mete Atatüre, 2020 Thomas Young Madalyasına Layık Görüldü

Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Institute of Physics tarafından 2020 Thomas Young Madalyasına layık görüldü.

150 yıla yakın bir geçmişi olan ve dünya çapında 50 bine yakın üyesi bulunan bilimsel bir kuruluş olan Institute of Physics (Fizik Enstitüsü), katı hal kuantum optik sistemler alanında dünyaca ünlü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Mete Atatüre’yi 2020 Thomas Young Madalyası ödülüne layık gördü.

Prof. Dr. Atatüre, her yıl fiziğe katkıda bulunan bilim insanlarını takdir etmek ve ödüllendirmek için verilen Thomas Young Madalyası ve Ödülü’ne; yarı iletkenler ve elmasta kuantum optik alanındaki öncü çalışmaları ve kuantum teknolojilerinde heyecan verici uygulamaları nedeniyle layık görüldü.

Konuyla ilgili olarak Evrim Ağacı’na açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Atatüre, “Bu ödül, ekibimizle birlikte yaptığımız çalışmaların ve emeğimizin tanınması açısından benim için çok anlamlı. Günümüzde ödüller halen genellikle tekil kişilere veriliyor; ancak modern bilimde neredeyse hiçbir zaman tekil bir kişi büyük başarılara imza atamıyor. Her zaman bir ekip çalışması var, koca bir laboratuvarın emeği var. Haliyle bizim bütün çalışmalarımız için de bu geçerli. Dolayısıyla bu ödül, ismen bana verilmiş olsa da, aslında sadece bana değil, geçmişte ve şu anda birlikte çalıştığım bütün ekip üyelerimize ait.” ifadelerini kullandı.

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