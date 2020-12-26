Prof. Dr. Şahin'den Türkiye'de BioNTech Yeri Açıklaması

Koronavirüs pandemisini sona erdirmeye yardımcı olması beklenen bir aşıyı Pfizer ile birlikte geliştiren bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren Almanya menşeli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'yle yapılan aşı anlaşması ve gelecekteki olası işbirlikleri için açıklamalarda bulundu.

COVID-19 aşısını geliştiren bilim insanı, "Türkiye’ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'de BioNTech açılabilir

Açıklamasında Türkiye'ye yardım edebilecek olmanın kendilerini çok mutlu ettiğine değinen bilim insanı, Türkiye ile BioNTech arasındaki aşı anlaşması ile ilgili olarak "Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk" dedi.

İlk olarak bu yılın sonuna kadar 550 bin dozun ülkemize gönderileceğini vurgulayan Şahin, ilk olarak lojistik konusunda hazırlık gerektiğini de belirtti. Şahin açıklamasında, "Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4.5 milyon aşı dozu planladık, aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz" dedi.

Daha fazla doz göndermek istiyorlar

30 milyonun üstüne, imkan olması ve Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmesi durumunda daha fazla doz göndermek istediklerine de değinen Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor. Elimizde olduktan sonra Türkiye istediğinde vermek isteriz" dedi.

Aşı anlaşması için de Sağlık Bakanı'na teşekkür eden bilim insanı, anlaşmaların her zaman sorunsuz olmadığını da belirtti. Ayrıca sözleşmedeki sınırlı sorumluluk maddesi hakkında da açıklama yapan Uğur, "Tüm anlaşmaları aynı hukuki standartlara göre yapıyoruz. Avrupa, ABD ve Japonya'da her yerde aynı standartlar. Sınırlı sorumluluk şirketimizin ne kadar bu masraflara katılacağı konusundaydı. Prensip olarak sözleşme yapma konusunda aynı yöntemlerimiz var. Bu belirli şartlar altında sadece kısmı mali sorumluluk alabiliyoruz. Bu, örneğin dava açıldığında firmanın iflasa gitmemesini güvence altına almakla ilgili. Çünkü meblağ çok yüksek ve bunu taşıyamayız. Bundan dolayı bir limit koymamız gerekiyor. Aksi takdirde olmaz. Bir şey yaptığınızda insanların büyük davalar açma imkanı var. Siz de biliyorsunuz başka firmalar hakkında 'böyle veya şöyle oldu' diye iddialar atılıyor. Bu böyle olduğunda firma olarak çaresiz kalıyorsunuz. Çünkü milyarlık davalar açılabiliyor. Bu da hayatımızı zorlaştırıyor. Vatandaş için de güvenli bir aşı ürettik. Bu, dava açılması konusunda bizim güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Bunun için de belirli sınırlar lazım şirketi korumak için." ifadelerini kullandı.

Aşının en önemli yan etkisi olarak alerji gösterildi

Aşının şu ana kadar 1,5 milyon kişiye uygulandığını söyleyen bilim insanı, görülen yan etkiler hakkında da açıklama yaptı. Açıklamaya göre aşının en çok görülen etkileri arasında baş ağrısı, kol ağrısı, biraz yorgunluk ve bazen de ateş olduğunu söyledi.

Aşının nadiren alerji yaptığını ve bu durumun 50 bin kişide bir görüldüğünü söyleyen Şahin, bu nedenle aşıdan sonraki 30 dakikalık sürede sağlık çalışanlarının yanında olmak gerektiğini söyledi.

Kış aylarının her ülke için zor geçeceğini söyleyen Şahin, insanların disiplinli olması gerektiğini de söyledi. Ayrıca Çin'den gelen aşının da etkili olduğunu ifade etti. Aşının etki oranlarının yeterli olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Biz Türkiye’ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye’de yapmak istiyoruz. Allah izin verirse gelecek yaz Türkiye’de de kanser bölümünde klinik çalışmalarına başlarız. Planlarımız var. Bunları inşallah başarabiliriz. Şimdi 2021 yılında normal bir duruma geldikten sonra hakikaten Türkiye’de değişik yerlerde BioNTech şirketinin ofislerini açmak ve AR-GE yapmak istiyoruz. Türk üniversiteleri ve şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz. İlk senede belki bir iki üç proje olabilir ve başarılı olursak projeleri fazlalaştırabiliriz" ifadesini kullandı.

Şahin ayrıca Almanya'da aşının uygulanmaya başlanacak olmasına dair de "Özel bir şekilde mutlu ediyor. İlk defa çalıştığımız, büyüdüğümüz yere, bilim yaptığımız yere aşı verilecek" dedi.