Prof. Özgür Demirtaş'tan "Faiz İndirimi" Çağrısı

Finans profesörü Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından önce gece saatlerinde bir çağrı yaptı. Demirtaş, faiz indirimi yapılmaması gerektiğini, 'geri dönülmesi çok zor tahribatların' yaratıldığını belirtti.

Eylül ayının başından bu yana devam eden kurdaki ve enflasyondaki artış, bugünlerde doların peşi sıra rekorlar kırmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde 10,97 TL’yi görerek yepyeni bir rekora daha imza atan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bu yükselişin hızını artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamasında Merkez Bankası’nın bugün vereceği faiz kararına ilişkin ipucu verdi. Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” diyerek yüksek faize karşı olduğunu yeniden duyurdu. Merkez Bankası, 21 Ekim’de açıkladığı kararla tüm dünyaya bir sürpriz yaparak faizin 200 baz puan düşürüldüğünü, %16 seviyesine çekildiğini duyurmuştu. Bu açıklamayla o gün halihazırda 9,20 TL’nin üzerinde dolaşan dolar, bir anda fırlamış ve bu fırlayışın önüne geçilememişti.

Finans Profesörü Özgür Demirtaş’tan çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın:

Merkez Bankası’nın dün Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra vereceği karar şimdiden tahmin edilebiliyorken, Finans Profesörü Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası’na bir çağrı geldi. Demirtaş, gece saatlerinde paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN.”

Demirtaş’ın paylaştığı bu Tweet, Twitter’da yaklaşık 80 bin kişi tarafından beğenildi ve on binlerce kişi tarafından retweet edildi. Beklenen faiz kararıysa şimdiden Twitter’da Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu.

Bakalım, sabaha karşı 11’in kapısından dönen doların bugünkü rekoru ne olacak?

Faiz düştüğünde dolar ve enflasyonun neden arttığını, Ekonomist Enes Özkan ile sizlere açıklamıştık: