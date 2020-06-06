Project CARS 3'ten İlk Oyun İçi Görüntüler Geldi

Yakın zamanda oyun tutkunlarıyla bukuşacak Project CARS 3'ten ilk görüntüler geldi. Görüntüler sayesinde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran oyun, birçok farklı oyun modunu kullanıcılara sunacak. Gerçekçi bir izlenim yaratan yapımda birçok elit otomobil markası da yerini almış durumda.

Birçok oyun tutkunu, yarış oyunlarına oldukça değer veriyor. Şimdi de bu yarış oyunlarına bir yenisi eklenecek. Project CARS 3 adındaki oyun, oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Bu haftanın başında, Slightly Mad'in ortaya çıkardığı oyunun görüntüleri Austin Ogonoski ve GameRiot tarafından YouTube aracılığıyla paylaşıldı. İlk oyun içi görüntüleri birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

Bu yeni oyundan ne beklemeniz gerektiğini açıkça gösteren video, amacına ulaşmış gibi gözüküyor. Project CARS 3, 200'ün üzerinde yüksek profilli otomobil markasının yanı sıra 140'tan daha fazla küresel çaptaki yarış pistini oyunculara sunacak. Oyun, oldukça ilgi çeken Kariyer/Yolculuk modu da dahil olmak üzere birçok farklı oyun seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Project CARS 3'ün ilgi çekmeyi başaran oyun içi görüntüleri:

Oyunculara sunulanlar sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. Oyun tutkunları, kendi istedikleri şekilde arabalarını dizayn edebilecek, oldukça gerçekçi donanım parçalarını araçlarına entegre edebilecek ve hâtta aracın sürücüsünü bile kendilerine göre özelleştirebilecekler. Project CARS 3, farklı beceri seviyelerine özel olarak tamamen ölçeklenmiş asistanları da oyuncuların hizmetine sunacak.

Project CARS 3 tüm bunlarla birlikte; 24 saatlik döngüye, tüm mevsimlerin dinamiklerine ve bütün hava koşullarındaki yarışlara sahip olacak. Oyunda sıkça bulunan çarpışma efektleri ve otantik araba temaları, oyun ve otomobil tutkunlarını ortak paydada buluşturacak. Yapay zekanın da oldukça zengin olması beklenen yapım, bilgisayar platformunda 12K doku ve VR'ı destekleyecek.

Slightly Mad Studios, güçlü içeriğe sahip bu oyunu yaz aylarının sonuna doğru kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Oyunun fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil ancak ilerleyen zamanlarda şirketin izlediği fiyatlandırmanın ortaya çıkması bekleniyor. Project CARS 3 ile alakalı yeni bilgiler çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.