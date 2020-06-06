EA Sports, Irkçılığa Karşı Alacağı Önlemleri Açıkladı

Günümüzde birçok oyunuyla milyonlara hitap eden EA Sports, ırkçılığa karşı alacağı yeni önlemleri Twitter üzerindeki açıklamasıyla paylaştı. Şirket, önlemlerin yalnızca bunlarla da sınırlı kalmayacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd isimli vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine ülke genelinde ırkçılık karşıtı protestolar yapılmaya başladı. Protestolar, ABD dışındaki diğer ülkelere de sıçramış durumdayken ABD’de birçok şirket, ırkçılığa karşı aksiyon almaya başladı.

Oyun dünyasının dev ismi EA de bu şirketlerden birisiydi. Oyun devinin Florida’daki stüdyosu EA Tiburon, geçtiğimiz gün Madden NFL 21 için planladıkları etkinliği iptal etmişti. Gerekçe olarak dikkatleri protestoların üzerinden alıp kendilerine çekmenin doğru olmadığı paylaşılmıştı. Bugün bir adım da EA Sports’tan geldi.

EA Sports, alacağı önlemleri açıkladı:

EA Sports, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda EA Sports’un ırkçılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyeceğine dikkat çekildi. Şirket, paylaştığı mesajda “Toksik davranış hızla değişiyor ve gelişiyor; oyunlarımızda ırkçı, yabancı düşmanlığı, homofobik veya cinsiyetçi davranışları sürdüren bireyleri aktif olarak izlemek ve kaldırmak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini kabul ediyoruz.” ifadesi yer aldı.

EA Sports, bu tür davranışların önüne geçebilmek adına alacağı önlemleri de mesajında paylaştı. Şirket, aşağıda sıralanan önlemleri hem oyunlarında hem de topluluğunda ırkçılıkla savaşmak üzere alacak:

Filtre setimizin kapsamlı olmasını ve çeşitli dilleri, lehçeleri ve argoları kapsamasını sağlamak için koşullar listemizi aktif olarak inceliyoruz. Bu, düzenli olarak gözden geçirip genişleteceğimiz bir şey olacak.

bir şey olacak. Oyuncuların toksik davranışlar olduğu an raporlamalarını ve ekiplerimizin bu içeriği ve savunucularını kaldırmalarını daha kolay ve hatasız hale getirmek için oyunlara raporlama işlevselliğini artıracak daha fazla araç ekliyoruz.

daha kolay ve hatasız hale getirmek için oyunlara raporlama işlevselliğini artıracak daha fazla araç ekliyoruz. Bazı oyunlarımızdaki yüksek toksik davranış hacmi nedeniyle, oyunlarımızdan çıkarmak için daha hızlı hareket etmek amacıyla davranışları inceleme sıklığını artırdık. Ayrıca, sorunu çözmek için ekiplerimize daha fazla özel kaynak eklemek istiyoruz.

EA Sports, yukarıdaki önlemleri sıralamış olsa da yalnızca bu önlemlerle de sınırlı kalmayacağını mesajının sonunda belirtti. Şirket, ayrımcılığa, adaletsizliğe ve önyargıya karşı olan savaşa etki yapabilmek için daha fazla önlem alacağını söyledi. EA Sports’un ardından EA Sports NHL hesabından da NHL oyunlarında alınacak diğer önlemler paylaşıldı.