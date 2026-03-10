Yeni Nesil Xbox Konsolu Project Helix'e Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: "Özel Oyun Devri Sona Eriyor"

Microsoft'a yakınlığıyla bilinen bir kaynak, Xbox'ın yeni konsolu Project Helix'e dair birtakım yeni detaylar paylaştı.

Microsoft’un üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu Project Helix hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Güvenilir bir oyun sektörü kaynağına göre şirket, geçmişte olduğu gibi konsola özel oyun stratejisini büyük ölçüde geride bırakacak.

NeoGAF forumlarında SnakersSO takma adıyla bilinen ve Microsoft’a yakınlığıyla tanınan bir kaynak, Project Helix adlı yeni nesil konsolda klasik anlamda Xbox’a özel oyunların neredeyse hiç gelmeyeceğini söyledi. Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, yeni konsola bir tane bile özel oyun çıkarmayacak.

Bir tane bile özel oyun görmeyeceğiz

Microsoft Gaming CEO’su Asha Sharma da kısa süre önce yaptığı açıklamada Project Helix hakkında teknik detaylara girmese de yeni konsolun hem Xbox hem de PC oyunlarını çalıştırabilecek bir yapıya sahip olacağını söylemişti. Bu da konsolun geleneksel bir oyun makinesinden çok PC mimarisine benzeyen bir sistem olabileceğini gösteriyor.

Böyle bir tasarım, emülasyon veya çeviri katmanları sayesinde mevcut Xbox oyunlarıyla uyumluluğu korurken, Microsoft’un uzun süredir izlediği platform bağımsız oyun stratejisine de uyum sağlayabilir. Eğer Project Helix gerçekten özel bir oyun bilgisayarı gibi çalışırsa, “konsola özel oyun” kavramı da giderek önemini yitirecek.

Peki siz Xbox cephesindeki bu strateji hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.