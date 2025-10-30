PUBG’nin yaratıcısının yeni oyunu Prologue: Go Wayback'in çıkış tarihi açıklandı

PlayerUnknown’un yeni oyunu Prologue: Go Wayback, 20 Kasım 2025’te Steam’de çıkıyor. Her oturumda yeniden oluşturulan devasa haritaları ve hayatta kalma odaklı oynanışıyla dikkat çekiyor.

PLAYERUNKNOWN Productions imzalı Prologue: Go Wayback, 20 Kasım 2025’te Steam’de çıkıyor. Oyuncular her oturumda sıfırdan oluşturulan 64 km²’lik bir haritada hayatta kalmaya çalışacak. Bu haritalar, makine öğrenimi tabanlı sistemlerle “doğal” his verecek şekilde tasarlanıyor.

Oyun tamamen tek oyunculu olacak ve roguelike tarzı “yeniden deneme” mantığıyla ilerleyecek. Her denemede farklı araziler, kaynaklar ve hava koşullarıyla karşılaşılacak. Oyuncuların açlık, susuzluk ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını yönetmeleri gerekecek.

Geliştirici ekip, Go Wayback’i gelecekteki büyük proje Project Artemis’in öncülü olarak tanımlıyor. Oyunun erken erişim döneminde topluluk geri bildirimleriyle evrim geçirmesi bekleniyor. Eğer vaat edilen “her seferinde farklı dünya” deneyimi tutarsa, hayatta kalma türüne yeni bir soluk getirebilir.