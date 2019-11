PS Plus Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Sony, PS Plus abonesi olan PlayStation 4 kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket, Aralık ayında bir motor sporu ve bir de FPS oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacak.

Sony’nin PlayStation kullanıcıları için hizmete sunduğu PS Plus, her ay abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirketin, aralık ayında da kullanıcılarına sunacağı oyunlar belli oldu. Sony, aralık ayında motor sporları ve FPS (birinci şahıs nişancı) oyunları sevenleri sevindirecek.

PlayStation’ın resmi web sitesinde paylaşılan blog yazısında Aralık ayında PS Plus kullanıcılarına sunulacak oyunların Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross – The Official Video Game olduğu açıklandı.

Titanfall 2

Respawn Entertainment tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen FPS oyunu Titanfall 2, senenin son ayında PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. PlayStation 4 dışında PC ve Xbox One konsoluna da çıkan oyun, Metacritic’te eleştirmenlerden 89 puan, oyunculardan ise 8,4 puan almayı başarmıştı.

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

2018 yılının başlarında Milestone tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, PlayStation 4 haricinde Nintendo Switch, Xbox One, Android ve PC için de çıkarılmıştı. Steam’de orijinal fiyatı 61 TL olan Monster Energy Supercross’da Supercross Championship’in lisanslı motorları ve sürücüleri de yer alıyor.

Sürücüler ve motorlar üzerinde ayarlamalar yapabildiğiniz oyunda Track Editor ile kendi kreasyonlarınıza sahip olabilir ve diğer oyuncularla bunları paylaşabilirsiniz. Oyunun PlayStation 4 sürümü, Metacritic’te eleştirmenlerden 67, oyunculardan ise 6,8 puan almayı başardı.

Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross – The Official Video Games, 3 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Yani Kasım ayında PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulan Nioh ve Outlast 2’yi indirmediyseniz indirmek için halen zamanınız var.

Peki, sizin Aralık ayında sunulacak ücretsiz PS Plus oyunlarıyla ilgili düşünceleriniz neler? Bu iki oyunu daha önce oynamış mıydınız? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.