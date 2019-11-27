PS5'in 'Paylaş' Özelliğiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Sony tarafından yakın zamanda alınan yeni bir patent sayesinde, PlayStation 5'in 'Paylaş' özelliğiyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. PS5 kullanıcıları, kaydedilen video ve ekran görüntülerini diğer kullanıcılarla daha kapsamlı şekilde paylaşabilecekler.

Sony, yeni nesil konsolunu resmi olarak duyurduğundan bu yana PlayStation 5'in özellikleri hakkında yeni bilgilerin ardı arkası kesilmedi. PS5'in Paylaş özelliğinden daha önce bahsedilmese de, ortaya çıkan yeni bir patent, konsol üreticisinin kullanıcıların içeriklerini nasıl paylaşacağı noktasında yeni ve iddialı teknolojiler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne "oyunlar ve oynanış bilgileriyle ilişkili olan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için kullanılan" bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu. Patente göre şirket, oyun bilgileriyle ilişkili olarak kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere, "sahne etiketleme" adı verilen bir özellik getiriyor.

Bu özellikle, kullanıcılar video kaydı veya ekran görüntüleriyle birlikte kullanılan etiketleri ve meta bilgilerini arayarak, diğer kullanıcıların belirli içeriklerine erişebilecekler. Bir bakıma oyunculara kapsamlı bir sosyal paylaşım alanı sunulacak.

Patent açıklamasında, "Örnek kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, oyun içinde meydana gelen olaylarla ilgili video kayıtlarını veya ekran görüntülerini içerir. Karşılık gelen meta veriler daha sonra, kaydın veya ekran görüntüsünün nereden alındığı, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe kimlerin dahil edildiği ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikte hangi nesnelerin bulunduğu gibi ayrıntılarla, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikle ilgili temel yönleri tanımlamak için kullanılacak." ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu teknoloji, PS4'ün Paylaş sisteminin daha gelişmiş bir versiyonuna benziyor. Kullanıcının oyun görüntülerini almasını ve konsol üzerinden çevrimiçi olarak yüklemesini ya da doğrudan diğer PlayStation arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlıyor. Bununla birlikte, yeni teknolojiyi öncekinden ayıran şey, yakalanan görüntüyü daha kapsamlı şekilde düzenleme ve diğer kullanıcıların, PlayStation ağı aracılığıyla farklı kullanıcıların deneyimini keşfedebilmesi.

PS5 önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve Sony, Xbox Project Scarlett ile donanım dışında rekabet edeceği farklı alanlar üzerinde çalışıyor.