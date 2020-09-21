PS5'teki Oluştur Düğmesi, PS4'e Göre Daha İşlevsel Olacak

PlayStation'ın HD kamerasını tanıttığı sayfasında yer alan bilgiler yeni kontrolcüdeki Oluştur düğmesiyle ilgili yeni bilgileri açığa çıkardı. PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünde bulunan Oluştur düğmesi, PlayStation 4'tekine göre çok daha işlevsel olacak.

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihini ve çıkış fiyatını açıkladı. ABD, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde 12 Kasım'da dünyanın geri kalanında ise 19 Kasım'da çıkacak olan konsolla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan bu yeniliklerden bir tanesi de PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'te bulunan 'Create' (Oluştur) düğmesi. Bu düğme, PlayStation 4'teki 'Share' (Paylaş) düğmesinin yerine gelmiş olsa da çok daha fazla işleve sahip.

Create düğmesinin işlevleri

PlayStation'ın resmi internet sitesinde yeni HD kamera aksesuarı tanıtıldı. Buna göre bir tuşla video kaydetmeye ya da canlı yayına geçilebilecek. Bu özellik PlayStation 4'te de bulunuyordu ancak yayıncılık dünyası PS4'ün çıktığı 2013 yılından bu yana bir hayli büyüdüğü için PS5'te bundan çok daha fazlasının sunulacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yine kamera aksesuarının tanıtımında PlayStation 5 konsolunun 'arka plan silme' araçlarından da bahsedildi. PlayStation 4'te de PlayStation Camera vasıtasıyla canlı yayına aktarma özelliği olsa da arka plan araçları çok detaylı çalışmıyordu. PlayStation 5'in bu konuda çok daha detaylı özellikler sunacağı tahmin ediliyor.

HD kameranın tanıtıldığı sayfadaki arka plan silme araçları başlığı altında "HD kamera ile arka planı kesme veya tamamen yok etme özelliği bulunan resim içinde resim moduyla kendinizi yayın yaparken oyununuzun içine ekleyebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor. Yani buradan yola çıkarak Oluştur düğmesinin, PS4'teki ikamesine göre çok daha fazla şey yapacağı söylenebilir. Tabii çıkış tarihi yaklaştıkça DualSense'te bulunan Oluştur düğmesiyle ilgili çok daha fazla şey öğrenmemiz muhtemel.