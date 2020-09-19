PlayStation 5'in Kanlı Canlı Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Sony'nin kasım ayında kullanıcılarla buluşturacağı yeni nesil konsolu PlayStation 5'in yakından fotoğrafları FCC'de ortaya çıktı. Çıkan yeni fotoğraflar, konsolun boyutunu ortaya koydu.

Sony, geçtiğimiz gün yeni konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihini ve fiyatını resmen açıkladı. Konsol, fiyat açıklamasının ardından şimdi de FCC'de listelendi ve bizler de PlayStation 5'in yakından fotoğraflarını ilk kez görmüş olduk.

FCC, konsolun standart sürümünün yatay halinin fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan fotoğraflar, konsolun gerçek boyutlarını da ortaya koymuş oldu. Sony'nin yeni nesil konsolu, modern dönemlerin boyut bakımından en büyük konsolu olacak.

PlayStation 5'in ilk yakından fotoğrafları ortaya çıktı

Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X, gerek kutu gibi tasarımıyla gerekse büyüklüğüyle dikkat çekmişti ki PlayStation 5 için de benzer bir durum söz konusu. Görünüşe göre PlayStation 5 sahiplerinin konsola yer bulmak için biraz uğraşması gerekecek. Ayrıca her iki konsol da muhtemelen dikey konumda kullanılacak.

FCC'nin yayınladığı fotoğraflar her ne kadar yakın çekim olsa da NVMe yuvasına nasıl erişilebileceğine dair bilgi verebilecek bir fotoğraf bulunmuyor. Sony, PlayStation 5 sahiplerinin depolama alanını genişletebileceğini ifade etmişti ancak bunun nasıl gerçekleştirilebileceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi, ayrıca PlayStation 5 donanımlarının özelleştirilebileceğini de açıklamıştı ki bu, daha önceki nesil Sony konsollarında mümkün değildi. Yani bu bilgiyi göz önüne alacak olursak konsolun panellerinden bir tarafı çıkartılabilir olacak.

Sony'nin yeni konsolu ABD, Japonya, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde 12 Kasım tarihinde dünyanın geri kalanında 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. Konsolun standart sürümü 499 dolar, dijital sürümü ise 399 dolar olacak. Yeni konsolun oyunları ise oyunculara 69,99 dolara mal olacak.