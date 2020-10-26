PS5 Oyun Kolu DualSense'e PS4 Desteği Gelebilir (Video)

Bir YouTuber tarafından gerçekleştirilen incelemede PlayStation 4'e bağlanmaya çalışılan DualSense oyun kolu hayal kırıklığı yaratsa da mikrofonunun PS4'e bağlanmış olması, gelecekte bir geriye uyumluluk sunabileceğinin göstergesi oldu.

Sony, yaklaşık üç hafta gibi bir süre sonra yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i resmen satışa sunacak ve PlayStation 5’in inceleme ürünleri YouTuber ve oyun yayıncılarına çoktan gönderilmiş durumda. YouTuber Austin Evans, PlayStation 5 için olmasa da oyun kolu DualSense için bir kutu açılış + inceleme videosu yayınladı ve DualSense ile ilgili gelecekte yayınlanabilecek bir özelliğe dair ipucu keşfetti.

Sony, PlayStation 5’in resmi oyun kolu olan DualSense için bir geriye uyumluluk özelliği açıklamadı. Bu nedenle Dual Sense’in PlayStation 4 ile çalışması beklenmiyor. Ancak YouTuber Evans, gerçekleştirdiği incelemede DualSense’i PlayStation 4’e bağlamayı deniyor ve oyun kolu konsola bağlanamasa da mikrofonu başarılı bir şekilde bağlanmayı başarıyor. Bu da Sony’nin gelecekte DualSense için bir geriye uyumluluk getirebileceğini gösteriyor.

Evans, DualSense’i bir Xbox’a da bağlamayı denedi ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde başarılı bir sonuç elde edemedi. Bununla birlikte DualSense, bir Windows bilgisayara ya da Android akıllı telefona başarılı bir şekilde bağlanabiliyor. Yani bir PlayStation 5 satın aldığınızda oyun kolunu bilgisayar ya da Android telefonunuza bağlayarak farklı oyunları da DualSense ile oynayabileceksiniz.

Evans’ın DualSense’te keşfettiği bir diğer detay ise oyun kolunun arkasındaki doku. Sony, oyun kolunun elden kolayca kayıp düşmemesi için tutma yerini pürüzlü bir yüzey olacak şekilde tasarlamış. Ancak bu pürüz, rastgele girinti-çıkıntılar yerine PlayStation oyun kolunun tuş simgelerindeki kare, üçgen, yuvarlak ve çarpı ikonlarından oluşuyor. Sony’nin bu noktada hoş bir detay ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Austin Evans, DualSense’in dışını incelemekle kalmıyor ve içini açıp daha ‘derin’ bir incelemeye koyuluyor. Buna göre PlayStation 5 oyun kolu DualSense’in içinde 1.560 mAh’lik hiç de küçük sayılmayacak bir batarya bulunuyor. Ayrıca sesli iletişim sırasında aktif gürültü engelleme özelliği sunabilmek için iki mikrofon yer alıyor.

Austin Evans'ın DualSense videosu