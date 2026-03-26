Korkulan Oldu: PlayStation Store'un Dinamik Fiyatlandırma Sistemi Türkiye'ye Geldi!

Bir süredir dünya genelinde test edilen dinamik fiyatlandırma sistemi Türkiye'ye de gelmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation Store’da tepki çeken yeni dönem başladı. Sony’nin bir süredir küresel olarak test ettiği dinamik fiyatlandırma sistemi, artık Türkiye’deki oyunculara da uygulanmaya başlanmış durumda.

Yeni sistemde oyun indirimleri artık herkeste aynı değil. Aynı oyunda farklı kullanıcılar bambaşka indirim oranları görebiliyor. Örneğin şu anda Astro Bot için bazı oyuncular %45 indirim görürken, bazıları yalnızca %25 indirimle karşılaşıyor.

Astro Bot, oyuncularda farklı farklı indirimlere sahip

Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana bu sistemi dünya genelinde sessizce test ediyordu ancak sistemin nasıl çalıştığı hâlâ net değil. İlk gözlemler, sık oyun satın alan kullanıcıların daha yüksek indirimler alabildiğini gösteriyor.

Pek tabii bu durum oyuncular arasında ciddi bir tartışma başlattı çünkü sistem, az alışveriş yapan kullanıcıları teşvik etmek yerine, zaten aktif olan oyuncuları ödüllendiriyor gibi görünüyor. Bu da oyuncular tarafından adaletsiz bir fiyatlandırma politikası olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

