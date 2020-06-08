PS5 Oyun Kolunun Sesle Kontrol Özelliğini Gösteren Patent

Sony'nin PlayStation 5 ile piyasaya süreceği oyun kolu DualSense'in bir patenti daha ortaya çıktı. Çevrimiçi olarak paylaşılan patent, DualSense'in bir dizi mikrofona sahip olacağını ve sesle kontrolün yanı sıra sesli iletişimi destekleyeceğini gösteriyor.

PlayStation 5, beraberinde "DualSense" olarak isimlendirilecek bir oyun kolu ile birlikte gelecek. Sony'nin geçtiğimiz dönemlerde oyunculara resmi olarak tanıttığı bu denetleyici, özellikleri açısından ise gizemini korumaya devam ediyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bir patent, DualSense'in iç mimarisinde neler olduğunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, PlayStation 5'in oyun denetleyicisinin hangi özelliklere sahip olacağına yakında göz atalım.

Patente göre DualSense'in özellikleri

Bir Twitter kullanıcısı aracılığıyla ortaya çıkan patent, DualSense'in genel detaylarının yanı sıra, bu denetleyicinin teknik özelliklerini de gözler önüne seriyor. Buna göre DualSense, sesle kontrol desteği sunacak.

Patente göre DualSense'in içinde birden fazla mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, oyuncuların PlayStation 5'i sesle de yönetebilmesini sağlayacak. Üstelik Sony mühendisleri, DualSense'e ekledikleri gürültü engelleme özelliği ile kullanıcı sesinin daima net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Yani bu mikrofonlar sadece kontrol değil, arkadaşlarla oynanan oyunlardaki iletişimi de sağlayacak.

Patentte yer alan açıklamalarda DualSense'in tuşlarından da bahsediliyor. Ancak bu noktada oyuncuları heyecanlandıracak bir şey olmadığını ifade edebiliriz. Denetleyici üzerindeki tuşlar, geleneksel bir şekilde oyunun kumanda edilmesini sağlayacak.