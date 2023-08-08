Sony, PS Plus abonelerine PS5 oyunlarını buluttan oynamaya olanak tanıyacak bir özelliğin geleceğini duyurmuştu. Bugün ise bu özelliğin 4K çözünürlük desteği sunacağı ortaya çıktı. Ayrıca desteklenecek bazı oyunlar da sızdırıldı.

Sony, geçtiğimiz Haziran ayında PlayStation Plus üyeliğiyle ilgili önemli bir özelliği test ettiğini duyurmuştu. Şirket, Premium üyeliğine sahip abonelere sunulacak bu özelliğin PlayStation 5 oyunlarına bulut desteği getireceğini ifade etmişti.

PS5 oyunlarının konsola indirilmeden oynanmasına olanak tanıyacak yeni bulut özelliği konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Davet alan beta kullanıcıları, bulut üzerinden oynanabilecek oyunların çözünürlüğüyle ilgili bilgiler içeriyor.

PS5 oyunları buluttan 4K çözünürlüğe kadar oynanabilecek

Resetera kullanıcıları tarafından tespit edilenlere göre yeni bulut hizmeti, PS5 oyunlarının 4K çözünürlüğe kadar oynanabilmesini sağlayacak. Ayrıca, 720p, 1080p ve 2160p (4K) olarak dört seçeneğin oyunculara sunulacağı da belirtiliyor.

Buna ek olarak hizmete dahil olacak oyunlarda merak konusu. Sony, buna ilişkin kesin bir açıklamada bulunmamış, sadece “desteklenen PS5 oyunları” ifadelerini kullanmıştı. Yeni beta sürümü, bu konuda da bazı bilgilerin sızmasını sağladı. Davet alanlardan olan Resetera kullanıcısı “ArashiGames”, şu oyunlara rastladığını belirtti;

Death Stranding

Demon Slayer

Demon’s Souls Remake

Destiny 2

Destruction AllStars

Fall Guys

Fortnite

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Resident Evil Village

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Yeni bulut hizmetiyle ilgili şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Sony’nin yeni bulut özelliğini ne zaman geniş çapta kullanıma sunacağını bilmiyoruz. Özelliğin sadece PS Plus Premium abonelerine özel olacağını tekrar vurgulayalım. Bu abonelik, Türkiye’de maalesef bulunmuyor. Sony, Premium yerine bulut tabanlı özellikleri hariç tuttuğu “Deluxe” aboneliğini ülkemizde sunuyor.