4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen dövüş oyunu turnuvası Evo 2023'te oldukça ilginç şeyler yaşandı. Birçok oyuncu, PlayStation 5'lerin USB portlarının aşırı kullanımdan dolayı çıktığını bildirdi. Hatta eridiğini öne sürenler bile oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu, dövüş oyunu meraklıları Evo 2023 turnuvası için ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde buluştu. Ancak bazı oyuncuların sosyal medyada paylaşımları, turnuvanın herkes için iyi gitmediğini ortaya koydu.

Evo 2023, Sony’nin popüler oyun konsolu PlayStation 5’in çok fazla kullanımına sahne oldu. Örneğin turnuvadaki ana oyun Street Fighter 6’da 7 bin oyuncu mücadele etti. Durum böyle olunca etkinlikte konsollar, hafta sonu boyunca sürekli takılıp çıkarılan PS5 kontrolcülerine dayanamadı.

Aşırı kullanım, PS5’in USB portunun oyun kumandalarında kalmasına neden oldu, eridiği bile iddia edildi

Birçok kullanıcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderilerde PlayStation 5’te yer alan USB bağlantı noktasının kontrolcülerinde sıkıştığını bildirdi. Bunun sebebinin ise çok fazla kullanımın ardından konsolların ısınması olduğu iddia edildi.

Paylaşımların çoğunda, konsoldaki USB portunda yer alan mavi plastik parçasının kontrolcüde kaldığı ifade ediliyor. Örneğin turnuvada yer alan “SabreAZ” isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, “Evo, PS5’in doğru seçenek olmadığını gösteriyor. USB portları eriyor” ifadelerini kullandı. “Kyoku236HS” isimli bir kullanıcı ise yaşananlara ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Bu kullanıcının paylaşımında erimeden ziyade plastiğin çıktığı görüldü.

Bu ikili dışında diğer kullanıcılar da fotoğraflar paylaşarak konsollarda neler yaşandığını gösterdi. Çoğu kişi konsolun dokunulmayacak kadar sıcak olduğu ve portun eridiği iddiasını öne sürse de buna ilişkin herhangi bir kanıt yok. Daha muhtemel olan şey, aşırı kullanımdan dolayı konsoldaki bu kısmın parçalanmış olması.

Yine de bu kadar büyük bir turnuvada böyle bir sorun yaşanması pek de kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden de etkinlik yetkililerin bir sonraki turnuvalarda buna çözüm bulması gerekiyor. Durumdan etkilenen bazı kullanıcılar ise Xbox veya PC’ye geçilmesini istediklerini söylüyor. Evo’nun sahibinin Sony olduğunu belirtelim. Teknoloji devi, espor organizatörünü 2021 yılında satın almıştı.