PS5 Oyunları PlayStation Studios Markasıyla Tanıtılacak

Sony, bütün oyun çalışmalarını PlayStation Studios markası altında toplama kararı verdi. PlayStation Studios, PlayStation 5’in lansmanı ile birlikte ile resmen duyurulacak.

Pek çok oyun geliştirme stüdyosuna sahip olan ve başarılı oyunlara imza atan Sony, geçtiğimiz yıl PlayStation 5 için yayınlanacak oyunlar geliştirmek üzere birtakım yeni oyun stüdyoları satın almaya başlamıştı. Sony’den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile şirketin bütün oyun stüdyolarını tek bir isim altında toplayacağı kesinleşmiş oldu.

PlayStation Studios olarak isimlendirilecek çatı şirket ile beraber Sony’nin bütün oyun çalışmaları tek bir ana şirket altında toplanmış olacak. Sony’nin sahip olduğu oyun stüdyoları tarafından geliştirilen bütün oyunlar bundan böyle PlayStation Studios markası ile piyasada yer alacak.

PlayStation 5’le beraber yayınlanacağı duyurulan The Last of Us Part 2 ve Ghost of Tsushima gibi oyunlar, PlayStation Studios markası ile çıkmayacak. Ancak sonrasında yayınlanan bütün oyunlar yeni marka altında oyuncuların karşısına çıkacak.

Sony’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel, şirketin oyun stüdyolarını birleştirdiği marka olan PlayStation Studios hakkında bir açıklama yaptı. Lempel açıklamasında, PlayStation Studios'un kurulma amacının, tüketicilere sağlam ve yenilikçi oyunlarla karşılaşacağı mesajını veren bir marka oluşturmak olduğunu söyledi.

Sony, yeni markası PlayStation Studios’la ilgili bir de video yayınladı. Sony yöneticisi Eric Lempel, videonun ardından yeni fragmanlar, kısa animasyonlar ve reklamların yayınlanacağını açıkladı. Lempel, PlayStation Studios markası altında yayınlacak ilk oyun hakkında ise bir açıklama yapmadı.

PlayStation Studios için yayınlanan ilk video: