PS5’in Tasarımında Bulunan Ufak Detaylar

Çok uzun zamandır merakla beklenen PlayStation 5, dünyanın izlediği bir etkinlikte Sony tarafından hafta içi tanıtıldı. Tartışılan fiyat konusunda bir bilgi alınamasa da oyun konsolunun tasarımı oldukça ilgi gördü ve üzerine pek çok yorum yapıldı.

Video oyun sektöründe yıllardır konuşulan Playstation 5, sonunda Japon teknoloji devi Sony tarafından düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Oyun konsolunun çok merak edilen fiyatı hakkında herhangi bir net açıklama henüz gelmemiş olsa da PS5’in tasarımı oldukça ses getirdi. Lansmanın ardından oyun severler tasarımı beğenenler ve beğenmeyip dalga geçenler olarak ikiye ayrıldı. Eleştirilere son noktayı koyan yanıt ise Sony Interactive Entertainment (SIE) Başkanı Jim Ryan’dan geldi.

Başkan Ryan konsolun tasarımının nereden, nasıl çıktığını ve hangi düşüncenin ürünü olduğunu açıkladı. İnsanların yaşam alanlarında bulunan ürünün şık olması gerektiğine vurgu yapan Ryan, tasarımı insanların sergilemek isteyecekleri bir obje haline getirmek istediklerini dile getirdi. Bu açıklamanın hemen ardından oyun severler konsolun tasarımında bulunan ancak sadece dikkatli gözlerin keşfedeceği birkaç ufak detayı ortaya çıkardı.

Konsolun dış dokusu pek çok ufak sembolle kaplı:

PlayStation hayranlarının gözler önüne serdiği detaylar içerisinde PS5 logoları büyük yer kaplıyor. Hem PS5 hem de yardımcı aksesuarların dokusu üzerinde yer alan ufak detaylar tasarımı tamamlamış gibi duruyor. Bulunan sembollere dair fotoğrafların yayınlanmasının ardından ufak sembollerin oldukça şık ve tamamlayıcı göründüğüne dair pek çok yorum kaydedilmiş durumda.

PlayStation’ın Küresel Pazarlama ve Tüketici Deneyimi Başkanı Eric Lempel’ın konsolun tasarımı hakkında yaptığı oyuncuları bekleyen güzel ve şaşırtıcı özellikler bulunduğuna dair açıklamadan sonra bulunan bu detaylar PlayStation hayranlarını memnun etmişe benziyor. Genel olarak şirketten tasarım hakkında gelen açıklama ise cesur ve şık bir ürün yapmak istedikleri yönünde. İlk aşamada dış görünüşe dair gelen tepkilerin ardından konsolun şu anki yorumlarına baktığımızda genel olarak pozitif bir havanın hakim olduğu görülüyor. Ancak yine de PS5 için en çok merak edilen şey elbette ki fiyat. Önümüzdeki günlerde fiyata dair yapılacak açıklama dört gözle bekleniyor.