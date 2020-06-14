Resident Evil Village'dan Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Büyük bir kitlesi bulunan ve korku oyunları dendiğinde akla gelen serilerin başında gelen Resident Evil'ın PS5 ve PC'de oyuncular ile buluşacak son oyunu Resident Evil Village'den yeni ekran görüntüleri geldi.

Korku ve gerilim dolu oyunlardan keyif alanların favori oyun serilerinden biri olan Resident Evil’ın PS5 için çıkacak olan son oyunu Resident Evil Village, geçtiğimiz günlerde Sony’nin PS5 lansmanında kısa bir video ile tanıtılmıştı. Serinin en karanlık ve ürkütücü oyunu olarak nitelendirilen Resident Evil Village, şu an için yalnızca PS5 ve PC için resmi olarak duyuruldu ve Xbox Series X için gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Hikaye olarak bir önceki oyun olan Resident Evil 7 Biohazard'ın devamı şeklinde gelecek olan Resident Evil Village, oyuncuları ana karakter Ethan Winters ile yeni ve korku dolu bir maceraya doğru yola çıkaracak.

Yayınlanan videoda da grafikleriyle büyük beğeni toplayan Resident Evil Village’den gelen bu son ekran görüntülerindeki detaylar da gösteriyor ki, oyun serinin son halkasını merakla bekleyenleri görsel anlamda tatmin edecek. Ayrıca yine oyun duyurulduğunda yapılan açıklamalara bakılırsa, artık oyuncuları daha kapsamlı; keşif ve savaş üzerine daha da yoğunlaşmış bir oynanış bekliyor. Birinci şahış bakış açısıyla aksiyonun dozunu da yeniden artıran serinin son oyunu, 2021’de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Yine gelen son ekran görüntülerindeki kusursuz manzaralara baktığımızda görüyoruz ki, geliştirici ekip etkileyici bir atmosfer yaratmak için hayli uğraşmış. Artık oynadığımız pek çok oyun neredeyse ‘film’ tadında oluyor ve Resident Evil Village de hem ait olduğu tür bakımından hem de sunduğu görsel şölen açısından bu oyunlar arasındaki yerini alacak gibi görünüyor.

Böyle uzun soluklu seriler, oyun sektöründe yaşanan değişimi ve gelişimi gözlemleyebilmek için en güzel örneklerden biri. Resident Evil’ın geldiği seviye de tüm bu sürecin ne kadar başarılı işlediğini kanıtlar nitelikte. Ancak tabii ki oyunun gerçek performansı ve detayları hakkında yorum yapabilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Şimdilik sizi oyundan gelen ve nefes kesen ekran görüntüleri ile baş başa bırakalım.