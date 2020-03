PS5 ve Xbox Series X'in Çıkış Tarihi Sarkabilir

Sony ve Microsoft’un resmi duyurularına göre PlayStation 5 ve Xbox Series X’in bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Bununla birlikte Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan Corona virüsü salgınının lansman tarihlerini etkilediği konuşuluyor.

Corona virüsünün Apple’ın yeni telefonları ve Nintendo Switch konsolları da dâhil olmak üzere birçok popüler ürünün üretimine zarar verebileceğini gösteren raporlar ortaya çıktı. Analistler, bunlara ek olarak PS5 ve Xbox Series X lansmanlarının da gecikebileceğini ve stok sorunlarının ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Sony ve Microsoft’un iş ortağı AMD, geçtiğimiz günlerde her iki konsolun da planlandığı tarihte piyasaya sürüleceğini söyledi ve bu hâlâ doğru olabilir. Her iki şirket de PS5 ve Xbox Series X'i zamanında piyasaya sürebilir ancak şu anda tüm dünyada salgın var ve her iki video oyun konsolu için de sorunsuz bir açılış beklenmemesi gerekiyor desek yeridir.

PS5 ve Xbox Series X'e Corona virüsü engeli:

DFC Intelligence, Corona virüsü salgınının Sony ve Microsoft’un çıkarmaya hazırlandığı söz konusu ürünler üzerine bir rapor hazırladı. Rapora göre yeni konsolların çıkışının bu yıl zor olduğu görünüyor. Öyle ki çıkış tarihinin 2021 yılına sarkabileceği belirtiliyor. Buna ek olarak üretim ve tedarik konusunda da sıkıntıların yaşanacağı konuşuluyor.

Konsollar satışa sunulsa dahi üretimin kısıtlı ve başlangıç fiyatının yüksek olacağı görüşü hâkim zira hiç kimsenin Corona virüsü salgınının yaşandığı ortamda bir ürüne 499 dolar dolaylarında veya üzerinde fiyatlar vereceği tahmin edilmiyor.

DFC Intelligence raporu ayrıca konsolların piyasaya sürüldükten sonra talebin her zamankinden daha güçlü olacağını da öne sürüyor. Raporda tüketici talebinin her zamankinden daha yüksek olacağı; talebin, genel satışları da artırabileceği kaydedildi. Sony ve Microsoft’un konsollarıyla ilgili gelişmeler oldukça buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.