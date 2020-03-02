Microsoft, Xbox Oyun Kumandalarına Mor Rengi Ekledi

Microsoft, özel olarak ürettiği Phantom kablosuz oyun kumandası serisini yarı saydam olarak tasarlamıştı. İlk başta siyah ve beyaz olmak üzere 2 renkte sunulan oyun kumandalarına yeni bir renk daha eklendi.

Microsoft, yarı saydam olan ve siyah ile beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Xbox Phantom kablosuz oyun kumandasını yakın zaman önce piyasaya sürmüştü fakat firma, şimdi bu renklerin üstüne mor renkte kablosuz oyun kumandası çıkaracağını açıkladı.

Oyun kumandasında yarı saydam tasarım, koyu pembe renge doğru matlaşıyor ve diğer tüm Xbox kumandaları gibi Bluetooth desteğiyle geliyor. Yeni kablosuz oyun kumandasını için ön siparişler bugün başladı ancak bu oyun kumandasının henüz ülkemizde bulunmadığını belirtelim. Microsoft'un ABD'deki sayfasında 69,99 dolardan yani yaklaşık 435 liradan ön siparişe sunulan oyun kumandasının genel satışları 17 Mart tarihinde başlayacak.

Microsoft, Xbox için yıllardır özel tasarım oyun kumandaları tasarlıyor. Phantom yarı saydam kablosuz oyun kumandaları, sadece siyah, beyaz ve mor renklerinde üretilecek. Bu kumandalar, bir mat kısım bir de kumandanın içini gösteren saydam kısım içeriyor. Ayrıca bu kumanda; iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemini kullanan cihazlarla çalışabiliyor. Bunlara ek olarak kumanda, yeni nesil Xbox Series X'te de kullanılabiliyor.

Xbox Series X'in 2020 yılının ilerleyen zamanlarında tanıtılması bekleniyor. Daha önceki konsollara göre çok daha iyi özelliklerle gelecek olan Series X'in, PlayStation 5 ile birlikte bu seneye damga vuracağı düşünülüyor. Oyuncuların merakla beklediği özellikleri öğrenmek için bu konu hakkındaki haberimize göz atabilirsiniz.

PlayStation 5'in kontrol cihazı olacak olan Dualshock 5'in de geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoya ve kumanda ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.