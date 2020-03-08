PS5 ve Xbox Series X, Düşünülenden Masraflı Olabilir

Yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X’in çıkışına artık 1 yıldan az bir zaman kaldı. Cihazların sahip olacağı söylenen teknolojiler, oldukça kabarık bir faturayla karşılaşmamıza neden olabilir.

Bir sonraki nesil video oyunu konsollarının nasıl olacağı uzun zamandır merak konusu. Bu konsollarla ilgili en çok merak edilen iki şeyden biri fiyatı, biri de konsolların özellikleri. Özellikler yükseldikçe fiyat da yükseliyor ve şu ana kadar açıklanan özellikler, fiyat konusunda heves kırıyor.

Normalde yeni konsolların fiyatının 500 doların (vergisiz yaklaşık 3.000 TL) altında kalması bekleniyordu ancak yakın zamanda 500 doların çıkış fiyatı olabileceğine dair söylentiler yayılmıştı. Bu da dünya çapında oyunseverlerin hoşlanmadığı, yüksek bir fiyattı. Gerçekteyse maliyetler daha yüksek bile olabilir.

Daha iyi oyun tecrübesi daha çok para gerektiriyor:

Son gelen haberlere göre en iyi oyun konsollarını almak istediğinizde ödemeniz gereken fiyat, modele de bağlı olarak 500 doları aşabilir. Bu hâlihazırda yüksek bir ücret ancak tek sorun bu değil. Başka elektronik cihazlarınızı da güncellemeniz gerekebilir.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Series X cihazlarının 120 Hz 4K oyun deneyimini destekleyeceğini açıklamıştı. Ayrıca cihazda 8K desteği de bulunacaktı. Kâğıt üzerinde bu özellikler muhteşem olsa da 8K içeriği görebilmek için 8K televizyona ihtiyacınız bulunuyor.

Kaldı ki Xbox Series X’in 4K/60 fps ve 4K/120 fps özelliklerini kullanabilmek için HDMI 2.1 bağlantı desteği bulunan bir televizyon, monitör ya da projektör olması gerekiyor. Sony, yeni konsolu hakkında bilgi vermeye Microsoft kadar açık değil ancak o cihaz da 4K/120 Hz destekleyecek ki bu da HDMI 2.1 destekli bir görüntüleme cihazı gerekiyor demek.

HDMI 2.1 faturayı kabartacak:

HDMI 2.1, bir önceki versiyonla kıyaslandığında çok önemli bir gelişme ve dinamik HDR, geliştirilmiş ses dönüş kanalları (eARC), ALLM, VRR ALLM gibi otomatik düşük gecikme ve değişken yenilenme hızlarına destek verecek.

HDMI 2.1 aynı zamanda medyalar arasında hızlı geçişi (QMS) ve hızlı kare transferini (QFT) destekliyor. Bu özelliklerden QMT, işlemciden çıkan görüntünün ekrana gelme süresini azaltırken QMS de farklı yenilenme hızları arasında geçişlerde meydana gelen siyah kareleri ortadan kaldırıyor.

Bu özelliklerin ve HDMI 2.1’in hakkını vermenin yolu ise yeni bir televizyondan geçiyor. Tabii ki HDMI 2.0 kullanmanız mümkün ama bu durumda da televizyonunuz 2019 ya da 2020 model olmalı ki yeni sistemin farkını görebilesiniz. Öte yandan cihazlar piyasaya çıkana kadar indirimleri takip edip uygun bir televizyon alabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz.