PlayStation 5'in Fiyatı, Beklenenden Yüksek Olabilir

Daha önce aktardığı tutarlı söylentilerle güvenilir kabul edilen bir kaynak, yaklaşmakta olan PlayStation 5 ve Xbox Series X'in fiyatı ile ilgili konuştu. Şirketlerin ikişer modelle karşımıza çıkacağını ileri süren kaynak, premium özelliklere sahip olan konsolların cep yakacağını söyledi.

2020 yılı, oyunseverler için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü dünyanın en büyük oyun konsolu geliştiricileri olan Microsoft ve Sony, eş zamanlı olarak yeni oyun konsollarını oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Şu sıralar yeni oyun konsolları üzerinde çalışan Sony ve Microsoft, konsollarıyla ilgili pek çok açıklama yaptılar. Yapılan bu açıklamalar fazlasıyla iddialıydı ancak önemli bir detayı içermiyordu. Öyle ki; her iki şirket de bugüne dek yeni konsollarının fiyatlarına değinmediler.

Geçtiğimiz dönemlerde hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X ile ilgili çeşitli fiyat spekülasyonları ortaya atıldı. İddialar, her iki şirket tarafından da onaylanmadı. Ancak şimdi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı sızıntılarla güvenilirliğini ispatlamış olan bir kaynaktan önemli bir açıklama geldi. "NeoGAF" tarafından yapılan bu açıklamalar, oyunseverleri pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.

NeoGAF'ın iddialarına göre hem Microsoft hem de Sony, bir değil iki oyun konsolu duyuracak. Bu konsollardan birer tanesi uygun fiyatlı ve donanım açısından biraz daha düşük özelliklere sahip olacak. İkinci modeller ise sınırları zorlayan ve premium özelliklere sahip olacak şekilde geliştirilmiş. İddiaya göre premium özelliklere sahip olacak versiyonların fiyatları cep yakacak.

NeoGAF, PlayStation 5 ve Xbox Series X'in normal sürümleri için herhangi bir fiyat belirtmiyor ancak premium özellikler içerecek oyun konsollarının her ikisinin de 600 dolar (yaklaşık 3.650 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacağını söylüyor. Yapılan bu açıklama, gerçekten yeni nesil bir oyun konsolu almak isteyen oyunseverlerin, ciddi bir ödeme yapmak durumunda kalacaklarını ortaya koyuyor.

Bu fiyatların şu an için birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine de hem Sony hem de Microsoft cephesinin konsol fiyatlarında bir önceki nesle göre artış yapacağı öngörülen bir gerçek. Şirketler, uygun fiyatlı modeller de piyasaya sürebilmek için bir adet özellikleri kırpılmış bir adet de premium bir konsol piyasaya sürmeyi tercih edebilirler.