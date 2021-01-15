Peugeot, Citroen, DS ve Opel'in bağlı olduğu PSA Grubu, 2020 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen 2,5 milyon satışa ulaşmayı başardı. Grup, dünyanın birçok bölgesinde büyümeye devam etti.

Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall ve DS alt kuruluşlarıyla Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda olan PSA Grubu, tüm dünyanın büyük bir krizle geride bıraktığı 2020 yılında elde ettiği başarıları paylaştı. PSA Grubu, 2020 yılındaki tüm olumsuzluklara rağmen dünya çapında 2,5 milyon adet satış elde etti.

17 elektrikli otomobil modelini müşterilere sunan PSA Grubu, 2020 yılında dünya çapında üç ödül almayı da başardı. Grup, Citroën Ami ve Opel/Vauxhall Corsa modelleriyle "Autobest" ödülünün; Peugeot 208 ile "2020 Yılın Otomobili" ödülünün ve yeni nesil elektrikli vanları Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel/Vauxhall Vivaro-e modelleriyle "Yılın Uluslararası Van'ı" ödülünün sahibi oldu.

Krize rağmen büyüme devam etti:

Grubun Avrupa'daki satış hacmi, 2020 yılının ikinci yarısında ilk yarıya göre %40'lık bir artış yaşadı. 2020'de Orta Doğu ve Afrika'daki pazar payı 2,1 puan artışla %7,2'ye yükseldi. Türkiye'deki yükselişi 1,4 puan oldu. Grup, diğer bölgelerde de virüsün getirdiği olumsuz etkilere rağmen başarılı sonuçlar elde etti. Elde ettikleri performans hakkında konuşan PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şu ifadeleri kullandı:

"COVID krizinin damgasını vurduğu 2020 yılında, dünyanın her yerindeki ekiplerimiz mücadeleci ruhlarını gösterdiler ve hareket özgürlüğünü sağlamak için müşterilerimize temiz, güvenli ve uygun fiyatlı modeller sunmaya devam ettiler. Birinci günden itibaren Avrupa CO2 hedeflerine uyumlu olmak etik kararlılığımızın temelini oluşturuyor. Stellantis ile yeni yolculuğa başlamadan önce tüm ekipleri bu başarılarından dolayı tebrik etmek istiyorum."

PSA Grubu, paylaştığı açıklamada 2021 hedeflerini de açıkladı. 2020 yılını e-satışları geliştirmek için bir fırsat olarak gören grup, yılın ikinci yarısında ortalama 4.000 satış elde etti. Toplamda 40.000 araç satan grup, 2021 yılının sonuna kadar Avrupa'da 100.000 dijital satışa ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte 2021'in sonuna kadar müşterilere sunulan elektrikli otomobil modellerinin sayısı 23'e ulaştırılacak.