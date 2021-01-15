Ekin Teknoloji, CES 2021 Fuarında İnovasyon Ödülü'nü Aldı

Akıllı şehir teknolojileri ile dünya çapında ün kazanmaya başlayan Ekin Teknoloji, Ekin Spotter adlı modülüyle akıllı şehir kategorisinde İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Akıllı Şehir Teknolojileri etiketi adı altında elektrikli akıllı bisiklet ve ürünleri tasarlayan Ekin Teknoloji’nin, FBI’ın bisiklet tedarikçisi ile anlaşma imzaladığını açıklamıştık. Şirket, dünya çapında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye merkezli bu Ekin Teknoloji, teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip CES 2021 fuarında Ekin Spotter adlı cihazlarıyla İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

Şirket, daha önce Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol ile aynı ödülün sahibi olmuştu

Tamamen modüler akıllı şehir çözümü sunan Ekin Spotter, şehir hayatında güvenliği üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış bir şehir mobilyası. Otoyol, cadde ya da sokak aralarına yerleştirilebilen bu modül, yapay zeka ile birlikte çalışıyor, yüksek çözünürlükte video kaydı alıyor ve çevresel değişikliklere göre uyarı sistemi bulunuyor.

Ekin Teknoloji, geçtiğimiz senelerde mobil devriye araçları Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol ile birlikte CES fuarında akıllı şehir kategorisinde aynı ödülü almıştı ve bu yıl da başarısını Ekin Spotter ile yinelemiş oldu.