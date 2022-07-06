PUBG 18.2 Güncellemesi ile Gelecek Tüm Yenilikler

PUBG: Battlegrounds, önümüzdeki hafta en büyük güncellemelerinden birisini almaya hazırlanıyor. Oyun, güncellemeyle yeni bir haritaya, silaha ve araca kavuşacak. Ayrıca oyunculara pek çok faydalı yeni özellik de sunulacak.

Çıktığı dönem battle royale türünün amiral gemisine dönüşen fakat günümüzde eski popülerliğinden bir miktar uzaklaşmış durumda olan PUBG: Battlegrounds, önemli bir güncelleştirmeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Oyun, yeni güncellemeyle birlikte oyuncuların oynamak için sabırsızlanacağı yeni bir haritaya kavuşacak..

PUBG: Battlegrounds, 18.2 güncellemesi ile birlikte yeni bir haritanın yanı sıra bu haritada bolca işinize yarayacak ‘Yükselticiler’ özelliğine de kavuşacak. Bu özellikle oyuncular, ipler yardımıyla dikey olarak hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetine kavuşacak. Yeni güncellemeyle birlikte oyuna eklenmesi planlanan önemli özellikler şu şekilde:

Yeni harita: Deston ve Yükseltici özelliği

Deston, içinde gökdelenlerin bulunduğu Ripton isimli bir şehir bölgesine, bataklık bölgesine, festival alanına, hidroelektrik barajına, arenaya ve daha pek çok çeşitli alana ev sahipliği yapan bir harita olacak. Harita, yeni ‘Yükseltici’ eklentisine ve belirli bir yükseklikten atladıktan sonra açılabilen paraşüt kullanımına izin verecek.

Yükseltici özelliği, bir ucu yüksek bina gibi yapıların tepesinde bulunan ve diğer ucu zeminde yer alan bir ipe yer verecek. Oyuncular, bu ipi Yükseltici aracıyla her iki uçtan yaklaşarak aşağı inmek ya da yukarı çıkmak için kullanabilecek. Hareket tuşlarıyla ipin üzerinde aşağı ya da yukarı hareket edilebilecek.

Baz istasyonları:

Apex Legends’da bulunan fırlatıcılara benzer bir şekilde PUBG de kendi fırlatıcı işlevini sağlayacak özelliğini oyuna ekliyor. Baz İstasyonlarıyla oyuncular, Yükseltici yardımıyla istasyonun tepesine çıkıp aşağı atlayabilecekler. Böylelikle normalden daha hızlı bir şekilde etrafta dolaşabilecekler.

Haritalarda görsel değişiklikler:

Bu içeriklerin yanı sıra PUBG ekibi, haritalarda bazı noktalarda da görsel güncellemeler gerçekleştirecek. Miramar haritasında arazi araç sürüşünü kolaylaştırmak için iyileştirirken, küçük kulübelerin içi ve dışı da yenilendi. Vaha bölgesinde ise su derinliği kıyıda karakterlerin ayak bileğine, ortasında ise bel seviyesine hizalandı. Ayrıca yeni araç yerleri eklendi.

Kendi kozmetiklerinizi üretebileceksiniz:

PUBG: Battlegrounds 18.2 güncellemesiyle birlikte oyuna kendi kozmetiklerinizi üretebileceğiniz ‘Atölye’ sistemi de geliyor. Bu sistemle oyuncular, sahip oldukları malzemeleri kullanarak daha önce görülmemiş ve oyunda var olmayan kozmetikleri üretebilecekler.

Diğer yenilikler:

Deston’da sadece dronelarla erişilebilen alanlar

Güvenlik anahtarlarıyla açılabilecek güvenlik kapıları

Yeni silah: O12 hızlı pompalı

Yeni araç: Bataklık Teknesi

Detaylı yama notları için buraya tıklayabilirsiniz. PUBG 18.2 güncellemesi, 12 Temmuz’da tüm oyuncular için yayınlanacak. Fakat güncellemeyi önceden deneyimlemek istiyorsanız oyunun test sunucusunu indirip kurabilirsiniz.