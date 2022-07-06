GTA 6’nın Çalışmalarına Henüz Tam Olarak Başlanmamış

Rockstar Games ile alakalı yaptığı sızıntılar çoğunlukla doğru çıkan TezFunz, Rockstar Games’in GTA 6 üzerinde bugüne kadar tam odak çalışmadığını, ilgilerinin başka yerde olduğunu ve daha yeni yeni GTA 6’ya tamamen odaklanmaya başladıklarını söyledi.

Rockstar Games, bugüne kadar çıkardığı oyunları, çıkmasına yakın süreye kadar sızdırmamakla alakalı çok sert bir politikaya sahip zira oyunları hakkındaki bilgileri kendileri duyurmadıkça edinemiyoruz. Ancak Rockstar Games’le alakalı duyuruları %99 doğru çıkan bir arkadaş var.

İsmi TezFunz2, kendisi Rockstar Games’e yakınlığıyla biliniyor ve Rockstar oyunlarıyla alakalı söyledikleri çoğunlukla doğru çıkıyor. GTA 6 ile Twitter üzerinde çıkan bir tartışmada TezFunz2, oyunla alakalı önemli bir gelişmeye değindi.

‘Rockstar’ın odağı GTA 6’da değildi’

GTA 6 ile ilgili yapılan bir tartışmada biri, TezFunz2’ye Rockstar’ın GTA Classic Trilogy Remaster ile alakalı çalışıp çalışmadığını, güncelleme yayınlamak ile alakalı bir planlarının olup olmadığı sorusunu yöneltti.

TezFunz2’nin cevabı ise şöyle oldu: “Evet, hala klasik GTA üçlemesi üzerinde bug fix çalışması yapıyorlar ancak çalışmaları yavaşladı çünkü Rockstar, GTA 6 üzerinde yeni yeni tam odak çalışmaya başladı.”

Yani Rockstar Games’in GTA 6’yı resmen duyurmasından sonra şirket, GTA 6 üzerinde full odak çalışmamış. Önceliklerini GTA Trilogy Remake güncellemelerine vermişler. Daha yeni yeni GTA 6 üzerinde tam odak çalışmaya başlıyorlarmış.

Sizce Rockstar, GTA 6 üzerindeki çalışmalarını hızlandırmalı mı? Oyuncuların sabrı tükendi mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.