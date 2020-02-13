PUBG'ye oyuncuların 8v8 takımlar halinde oynayabilecekleri Ölüm Maçı (TDM) modu geliyor. Oyuncular, yeni oyun modunda yeniden canlanabilecekleri, kesintisiz aksiyon sunan, klasik bir FPS deneyimi yaşayacaklar.

PlayerUnknown's Battlegrounds, dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olsa da, geliştiricileri hala oyunu genişletmek ve oyuncuları eğlendirmek için yeni yollar arıyor. Geliştirici PUBG Corp. yeni Arcade özelliğini ve Ölüm Maçı oyun modunu tanıttı. Yeni oyun modu PUBG'nin 6.2 içerik güncellemesiyle birlikte PC ve konsollara gelecek.

PUBG'nin Ölüm Maçı modu, klasik oyun mekanikleri ve oynanışı, yeniden doğarak savaşa dönmenin getirdiği aksiyonla birleştiren 8v8 savaşlar sunacak. Oyuncular yeni modda, PUBG'nin sevilen haritalarından oluşan 7 farklı savaş alanında mücadele verirken, farklı silah seçeneklerini kullanabilecekler.

Ölüm maçı modunda 8v8 takımlar halinde, sadece FPP modunda savaşabileceksiniz. Maç sırasında her ölümden 5 saniye sonra yeniden canlanabileceksiniz ve takımlı battle royale modundaki gibi yere yıkılmayacaksınız. Yeniden doğduktan sonra kısa süre dokunulmaz olacak ve hasar almayacaksınız. Ayrıca oyunda dost ateşi kapalı olacak, yani takım arkadaşlarınız birbirlerine hasar veremeyecekler.



PUBG'ye Ölüm Maçı ile birlikte, yeni bir mekanik olarak enerji çubuğu da gelecek. Rakiplerinizi her öldürdüğünüzde veya asist yaptığınızda enerji çubuğunuz dolacak. 5 saniye boyunca hasar almazsanız, sağlığınız yenilenmeye başlarken, enerji çubuğunuz tükenecek. Eğer Ölüm Maçı'nı terk ederseniz, aynı maça geri dönemeyeceksiniz. PUBG, ilginç bir şekilde bu durumun oyunun çökme hatalarında da geçerli olduğunu belirtti.

Ölüm Maçı, 4 PUBG haritasından en popüler 7 farklı savaş alanına sahip. Her savaş alanı, farklı bir Ölüm Maçı deneyimi sunmak için seçildi. Örneğin, Vikendi’den Podvosto, bir köprü üzerinde uzun menzilli çatışmalar sağlarken, Sanhok Rıhtımları konteynırların çevresinde yakın mesafede aksiyon sunacak. Ölüm Maçı ayrıca her savaş alanının değişken hava koşullarını da destekleyecek.

PUBG Ölüm Maçı'nda oynanabilecek savaş alanı listesi şöyle:

ERANGEL – Stalber, Sosnovka Military Base

SANHOK – Paradise Resort, Docks

VIKENDI – Podvosto, Peshkova

MIRAMAR – Campo Militar

Ölüm Maçı'ndaki skor tablosu, öldürmeleri, asistleri ve hatta çoklu öldürmeler de dahil olmak üzere maçtaki herkesin istatistiklerini gösterecek. Kazandığınız turlar için puan kazanacak ve ne kadar çok puan kazanırsanız, o kadar çok BP elde edeceksiniz. Oyun sırasında haritayı açarak o anki Canlanma Kitlerini ve skor tablosunu görebileceksiniz. Seçtiğiniz Canlanma Kiti, bir dahaki sefere yeniden canlandığınızda veya bir sonraki turun başında uygulanacak. Çeşitli silahlar seçebileceğiniz 8 farklı kit olacak.

PUBG - Ölüm Maçı Tanıtım Videosu: