Kısa bir süre sonra oyunseverlere sunulacak olan yeni PUBG Mobile güncellemesi, oyuna önemli yenilikler getirecek. "0.17.0" olarak kodlanan bu güncelleme, oyundaki Erangel haritasını 2.0 sürümüne güncelliyor.

2017 yılında hayatımıza giren PUBG, bir oyun efsanesi haline gelmeyi başardı. O dönemlerde oyun, çok ciddi optimizasyon sorunları yaşıyor olmasına rağmen oyunseverler, PUBG'den hiç vazgeçmediler ve oyun şu sıralar; akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve oyun konsolları üzerinden aktif olarak oynanmaya devam ediyor.

PUBG'nin konsol ve bilgisayar platformlarında yaşadığı başarı, oyunun mobil sürümünün geliştirilmesinin yolunu açtı. Tencent Games tarafından geliştirilen PUBG Mobile hem iOS hem de Android platformunda oyunseverlere sunuldu ve yine büyük bir ilgi gördü. Hatta bazı oyunseverler PUBG Mobile'ı çeşitli emülatörler aracılığıyla bilgisayarları üzerinden de oynadılar.

Erangel 2.0, PC'den sonra şimdi de mobile geliyor

PUBG Mobile, bir süredir hayatımızın içerisinde ve geliştirici ekip, oyuna getirdiği güncellemelerle PUBG Mobile'ın daima popüler kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta oyuna kısa bir süre sonra yeni bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme, oyuna hem yeni bir mod getirecek hem de Erangel haritasını yenileyecek.

PUBG Mobile'a güncelleme ile gelecek olan yeni mod, "Extreme Cold" olarak isimlendiriliyor. Bu mod, oyunseverlerin temel hayatta kalma becerilerini daha zor şartlar altında gerçekleştirmesini sağlayacak. Kuzey yarım kürenin kış mevsiminde olduğu düşünüldüğünde, oyunseverlerin bu mod ile bir hayli eğlenebileceğini açıkça söyleyebiliriz.

Güncellemeyle gelecek olan Erangel 2.0 ise oyunun temel haritası olan Erangel'i biraz daha değiştirecek. Aslına bakacak olursak Erangel haritası bir süre önce PC ve oyun konsollarında güncellenmişti. PUBG Mobile'ın geliştirici ekibi, yeni güncellemeyle birlikte PUBG'nin normal versiyonundaki Erangel haritasını akıllı telefonlara taşımış olacak.

PUBG Mobile'a gelecek olan yeni güncelleme geçtiğimiz ay beta sürüm olarak oyunseverlerin hizmetine sunulmuştu. Tencent Games, bu beta sürümde söz konusu güncellemenin hatalarını düzeltme imkanı yakaladı ve artık kararlı sürüm için gün sayıyor. Toplamda 1 GB olması beklenen güncelleme, oyunseverlere daha eğlenceli bir PUBG Mobile deneyimi sunacak gibi görünüyor.