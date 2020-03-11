PUBG 6.3 Güncellemesi Test Sunucuları Açıldı

Geçtiğimiz yıllarda patlama yaşayan Battle Royale türündeki oyunlar arasında en popülerlerinden bir tanesi olan PlayerUnknown’s BattleGround yani kısaca PUBG’nin yeni güncellemesi test sunucularında oyunculara açıldı.
PUBG’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre 6.3 güncellemesiyle birlikte oyunculara büyük yenilikler sunulacak. Yeni güncellemeyle birlikte Ölüm Maçı modunda dokunulmazlık için oyuncular tarafından talep edilen düzenlemeler gerçekleştiriliyor ve bazı silahların özellikleri yeniden dengeleniyor.
PUBG 6.3 güncellemesi
6.3 güncellemesiyle birlikte gelecek olan güncellemeler şöyle;
Tanksavar silahı
Oyuncular tarafından oldukça merak edilen silahlardan bir tanesi olan tanksavar, yeni güncellemeyle birlikte oyuna ekleniyor. Oldukça etkili bir hasar gücüne sahip olan silah, ana silah slotunuzda yer kaplıyor ve ayrıca güçlü patlama alanı sebebiyle silahın arkasında duranlar da hasar alabiliyor. Dolayısıyla kullanmadan önce arkanızda takım arkadaşınız olup olmadığına dikkat etmeniz gerekecek.
Tanksavarın özellikleri
- Karakin’e özel
- Harita üzerinde nadir bulunuyor
- Yardım Paketleri içerisinde kesinlikle bulunuyor
- Roket, çarpma ile patlasa da havadayken de patlayabiliyor
- Tek kullanımlık
- Silahın ateşlenmesiyle birlikte arka tarafında da bir etki alanı oluşuyor
- 60, 100 ve 150 metre sıfırlama seçenekleri bulunuyor.
Tanksavar silahının oyuna eklenmesinin yanı sıra bazı silahlarda da dengeleme yapıldı. Değişiklik yapılan silahlar ise Tommy Gun, M249 ve UMP-45. Tommy Gun, yeni güncellemeyle birlikte daha güçlü ve çok yönlü hale geliyor, M249’un hasar gücü azalıyor ve kontrolü zorlaşıyor. UMP-45’in ise gücü artıyor.
Hata düzeltmeleri
- Tabii güncellemelerin olmazsa olmazı hata düzeltmeleri bu güncellemede de bulunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte düzeltilen hatalar ise şöyle;
- Takım arkadaşının karakterinin, belirli durumlarda izleyicinin ekranındaki konumunun senkronize edilememesi hatası
- Harita dokusunun düşük kalitede görüntülenmesi hatası
- Ölüm Maçı’nda “Tur 3” mesajının sürekli görüntülenmesi ve turun başlamaması hatası
- Zafer dansı 12 ifadesinin adının düzgün görüntülenmemesi hatası
- Mavi Alan arayüzündeki görsel hataları
- Araç dayanıklılık arayüzünün arka planıyla ilgili genel hata
- PLAYERUNKNOWN’S Trençkot kozmetik hatası
- Altın Ejder Geleneksel şapkası takarken tüm gözlük ve maskelerin kaybolması hatası
- Envanterde ve mağaza içerisinde yazıların doğru gözükmemesi hatası
- Bazı durumlarda “QBZ/AKM ile ilk 10’a gir” görevinin yapılamaması hatası
6.3 güncellemesiyle birlikte oyunda yaşanacak tüm değişikliklere ve oyuna eklenecek yeni özelliklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Siz 6.3 güncellemesinin içeriğini nasıl buldunuz?