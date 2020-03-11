PUBG 6.3 Güncellemesi Test Sunucuları Açıldı

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG’nin 6.3 güncellemesi, test sunucularında açıldı. Yeni güncellemeyle birlikte oyundaki bazı hatalar düzeltilirken bazı silahlarda da dengelemeye gidiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda patlama yaşayan Battle Royale türündeki oyunlar arasında en popülerlerinden bir tanesi olan PlayerUnknown’s BattleGround yani kısaca PUBG’nin yeni güncellemesi test sunucularında oyunculara açıldı.

PUBG’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre 6.3 güncellemesiyle birlikte oyunculara büyük yenilikler sunulacak. Yeni güncellemeyle birlikte Ölüm Maçı modunda dokunulmazlık için oyuncular tarafından talep edilen düzenlemeler gerçekleştiriliyor ve bazı silahların özellikleri yeniden dengeleniyor.

PUBG 6.3 güncellemesi

6.3 güncellemesiyle birlikte gelecek olan güncellemeler şöyle;

Tanksavar silahı

Oyuncular tarafından oldukça merak edilen silahlardan bir tanesi olan tanksavar, yeni güncellemeyle birlikte oyuna ekleniyor. Oldukça etkili bir hasar gücüne sahip olan silah, ana silah slotunuzda yer kaplıyor ve ayrıca güçlü patlama alanı sebebiyle silahın arkasında duranlar da hasar alabiliyor. Dolayısıyla kullanmadan önce arkanızda takım arkadaşınız olup olmadığına dikkat etmeniz gerekecek.

Tanksavarın özellikleri

Karakin’e özel

Harita üzerinde nadir bulunuyor

Yardım Paketleri içerisinde kesinlikle bulunuyor

Roket, çarpma ile patlasa da havadayken de patlayabiliyor

Tek kullanımlık

Silahın ateşlenmesiyle birlikte arka tarafında da bir etki alanı oluşuyor

60, 100 ve 150 metre sıfırlama seçenekleri bulunuyor.

Tanksavar silahının oyuna eklenmesinin yanı sıra bazı silahlarda da dengeleme yapıldı. Değişiklik yapılan silahlar ise Tommy Gun, M249 ve UMP-45. Tommy Gun, yeni güncellemeyle birlikte daha güçlü ve çok yönlü hale geliyor, M249’un hasar gücü azalıyor ve kontrolü zorlaşıyor. UMP-45’in ise gücü artıyor.

Hata düzeltmeleri

Tabii güncellemelerin olmazsa olmazı hata düzeltmeleri bu güncellemede de bulunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte düzeltilen hatalar ise şöyle;

Takım arkadaşının karakterinin, belirli durumlarda izleyicinin ekranındaki konumunun senkronize edilememesi hatası

Harita dokusunun düşük kalitede görüntülenmesi hatası

Ölüm Maçı’nda “Tur 3” mesajının sürekli görüntülenmesi ve turun başlamaması hatası

Zafer dansı 12 ifadesinin adının düzgün görüntülenmemesi hatası

Mavi Alan arayüzündeki görsel hataları

Araç dayanıklılık arayüzünün arka planıyla ilgili genel hata

PLAYERUNKNOWN’S Trençkot kozmetik hatası

Altın Ejder Geleneksel şapkası takarken tüm gözlük ve maskelerin kaybolması hatası

Envanterde ve mağaza içerisinde yazıların doğru gözükmemesi hatası

Bazı durumlarda “QBZ/AKM ile ilk 10’a gir” görevinin yapılamaması hatası

6.3 güncellemesiyle birlikte oyunda yaşanacak tüm değişikliklere ve oyuna eklenecek yeni özelliklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Siz 6.3 güncellemesinin içeriğini nasıl buldunuz?