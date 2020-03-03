PUBG Mobile için oyuna pek çok yeni içerik getiren bir güncelleme yayınlandı. "0.17.0" olarak isimlendirilen bu güncelleme, oyuna yeni bir silah, yeni modlar ve 12. sezonu getiriyor.

2017 yılında hayatımıza giren ve video oyun sektörünü neredeyse tamamen değiştiren PUBG, bugün hala dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi. Oyunseverler şu sıralar, bilgisayar ya da oyun konsolları üzerinden eriştikleri PUBG'yi, akıllı telefonlarından da oynayabiliyorlar. Mobil oyun sektöründe de popüler bir hale gelen PUBG, milyonlarca kullanıcıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

PUBG Mobile geliştiricileri, oyunseverlerin PUBG'ye olan ilgisini yüksek tutabilmek için sık sık güncellemeler yapıyorlar. Bu güncellemeler, oyuna yeni haritalar, yeni modlar ve yeni eşyalar kazandırıyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce yeni bir haritaya kavuşan PUBG Mobile, şimdi ise oyunseverlerin deneyimini değiştirecek yeni bir güncelleme daha aldı.

PUBG Mobile'ın "0.17.0" güncellemesi; Android platformunda 1.69 GB, iOS platformunda ise 1.95 GB boyutunda bir indirmeyle geliyor. Eğer telefonunuzda depolama sorunu yaşıyorsanız, oyunu sildikten sonra telefonunuza yeniden yükleyebilirsiniz. Böylelikle oyunun son sürümüne bir güncelleme olarak değil yeniden bir kurulum şeklinde sahip olabiliyorsunuz.

Geliştirici ekip, güncellemeyi 6 Mart'a kadar yapan oyunseverler için bazı hediyeler de sunuyor. Bu hediyeler; 50 Silver, 2.888 GB ve özel bir kostüm olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun 12. sezonu ve bu sezonla birlikte gelecek "2gether We Play!" etkinliği ise 9 Mart tarihinde oyunseverler tarafından deneyimlenebilir hale getirilecek. 12 Mart itibarıylaysa Erangel haritasındaki "Lunapark" modu erişilebilir olacak.

PUBG Mobile'ın oyunseverlere sunduğu 0.17.0 güncellemesi, oyun deneyiminizi de değiştirecek bazı yeniliklerle birlikte geliyor. Bu yeniliklerden en önemlisi oyuna eklenecek yeni bir silah. Sadece Airdrop'larda bulunacak olan bu silah "DBS" olarak isimlendiriliyor. Oyuna gelen diğer yenilikler ise daha çok oyun ayarları ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor.

Geliştirici ekip, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda PUBG Mobile'ın "Ölüm Tekrarı" özelliğine sahip olacağını duyurmuştu. Verdiği sözü tutan şirket, yeni güncellemeyle birlikte bu özelliği oyunseverlerin beğenisine sundu. İsteyen oyunseverler bundan sonra, son maçta rakibine karşı nasıl kaybettiklerini izleyebilecekler. Ayrıca PUBG Mobile, yeni sürümle birlikte renk körü moduna da sahip oldu.