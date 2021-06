Battle Royale türü, oyun firmalarının günümüzde sıkça tercih ettiği bir tür. Bu türün en iyilerinden biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds benzeri en iyi Battle Royale oyunlarını sizler için listeledik.

Kısa sürede elde ettiği popülerlik sayesinde, Battle Royale oyunları son birkaç yılda piyasaya hakim olmayı başardı ve en çok konuşulan türlerden biri haline geldi. Bir grup oyuncunun bir alana atlayıp, kısa sürede gerekli ekipman ve teçhizatı topladıktan sonra, alanda kalan tek oyuncu olmak için diğer oyuncularla çatıştıkları bu oyun türünün birçok örneği bulunuyor. Çıkan her Battle Royale oyunu, oyuncularına bir önceki oyunlardan farklı bir özellik ya da değişiklik sunuyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, Battle Royale oyunlarını patlatan ilk oyunlardan. H1Z1 temeli üzerine inşa edilen bu oyun, kısa sürede dünya çapında popüler olarak, oyun sektöründe yeni bir dönem başlattı. Çoğu askeri tarz nişancı oyununa benzer olan PUBG, oyuncularına çok daha gerçekçi ve rekabetçi bir oyun deneyimi sunuyor. Ancal PUBG’nin sunduklarından sıkılan ya da PUBG dışında farklı oyunlara yönelmek isteyenler için PUBG benzeri Battle Royale oyunlarını listeledik. Şimdiden iyi oyunlar!

PUBG alternatifi Battle Royale oyunları:

Totally Accurate Battlegrounds

Ring of Elysium

Hunt Showdown

Spellbreak

Fortnite

H1Z1: King of the Kill

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Parodi bir oyun olarak çıkan Totally Accurate Battlegrounds

Çıkış tarihi: 2018

Platform: PC

Geliştirici: Landfall Games

Yayıncı: Landfall Games

İlk olarak PUBG’nin bir parodisi olarak ortaya sunulanTotally Accurate Battlegrounds, başlı başına eğlenceli bir Battle Royale oyununa dönüştü. Totally Accurate Battlegrounds, 60 oyuncunun bir alana düştüğü, saçma fizik motoru ile sona kalan oyuncu olmaya çalıştıkları bir oyun. Düşük poli haritasında su tabancasından gerçek bir hand-cannon’a kadar 90’fan fazla silah bulunduruyor. Totally Accurate Battlegrounds’ın mizahı, PUBG’nin gerçekçiliği ile çatışsa da, oyunu PUBG’nin eğlenceli bir alternatifi yapıyor.

Zorlu yaşam şartları altında bir Battle Royale: Ring of Elysium

Çıkış tarihi: 2018

Platform: PC

Geliştirici: Aurora Studio, PROXIMA BETA, AURORA STUDIOS

Yayıncı: Garena, PROXIMA BETA, TCH SCARLET Limited

Hâlâ erken erişimde ve yalnızca PC platformunda mevcut olmasına rağmen, Ring of Elysium'un etkileyici gerçekçi ortamları ve her sezon gelişen genel bir anlatıya odaklanması oyuna bu listede bir yer kazandırıyor. Planörler, kancalar, snowboardlar, BMX bisikletleri ve manzaraları geçmek için farklı yolları içeren Ring of Elysium, adeta Just Cause'dan ilham alan bir Battle Royale'in var olabileceğinin kanıtı. Ölümcül kar fırtınaları, patlayan volkanlar ve çok daha fazla doğal afete sahip haritalarında 60 kişiden sona kalan 4 kişi olmanın hedeflendiği oyunda, maçı kazanan tek bir kişi ya da takım değil; helikoptere binen ilk 4 kişi oluyor. Ring of Elysium, doğal afetleri ve mekanları ile tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı.

Battle Royale'e farklı bir pencere: Hunt Showdown

Çıkış tarihi: 2018

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Geliştirici: Crytek

Yayıncı: Crytek, Koch Media

Crysis serisinin arkasındaki ekip tarafından oluşturulan Hunt Showdown, 12'ye kadar oyuncunun ödül kazanmak ve haritadan kaçmak için ipuçlarını araması ve dev canavarları avlaması gereken benzersiz bir PvPvE stili kullanıyor. Her maçı bu kadar heyecanlı şey ise, her oyuncunun aynı hedefe sahip olması ve doğrudan canavara gitmeyi ya da teçhizatlarını ve silahlarını almak için hiçbir şeyden şüphelenmeyen avcıları öldürmeyi seçebilmesi. Diğer battle royale oyunlarından farklı olarak Hunt Showdown, daha iyi teçhizat ve daha güçlü silahlar ödüllendiren bir seviyelendirme sistemi ile gerçek oyuncu ilerlemesi sunuyor. İşin püf noktası, hangi seviyede olmanız fark etmeksizin, öldüğünüzde biriktirdiğiniz her şeyi kaybedip sıfırdan başlamanız gerekiyor. Heyecan verici canavar avlarıyla birleşen bu risk/ödül mekaniği, Hunt Showdown'daki her maçı gergin ve yüksek risklerle dolu hale getiriyor.

Ekipman olarak büyülerin arandığı Spellbreak

Çıkış tarihi: 2020

Platform: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC

Geliştirici: Proletariat, Inc.

Yayıncı: Proletariat, Inc.

Spellbreak'in Battle Royale’e benzersiz yaklaşımı, düşmanlarınıza atabileceğiniz çeşitli büyüler için olağan ateşli silahları değiştiriyor. Oyuncular ateş, buz, yıldırım, rüzgar, taş ve zehirli olmak üzere altı temel sınıftan birini seçerek size etkili bir başlangıç ​​büyüsü ile oyuna başlıyorlar. Sonrasında ise oyuncuların mevcut büyülerine ek büyüler aramaları gerekiyor. Spellbreak’te ek olarak bulduğunuz büyüleri, mevcut büyülerinizle birleştirerek düşmanlarınıza alevli hortumlar da ya elektrikli su birikintileri atabilirsiniz. Battle Royale’e oldukça farklı bir pencereden bakan Spellbreak, türü seven oyuncuları kendine sevdiren bir oyun.

Milyonlarca oyuncusu olan Fortnite

Çıkış tarihi: 2017

Platform: PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X, Nintendo Switch, Switch Lite, iOS, Android

Geliştirici: Epic Games, People Can Fly

Yayıncı: Epic Games, Warner Bros. Interactive Entertainment

Fortnite, milyar doları aşan geliriyle, şüphesiz şu anda gezegenin en popüler oyunlarından biri. Listedeki diğer oyunlardan biraz daha hızlı bir mekaniğe sahip oyunda Battle Royale türüne ek olarak inşa etme modu bulunuyor. Böylece rakiplerinizle geniş bir alanda savaşırken kendiniz için barınabileceğiniz bir yapı inşa edebiliyorsunuz. Tüm bu mekanikleri ve görselleri oyunun taze kalmasını sağlıyor.

Battle Royale'in atalarından H1Z1: King of the Kill

Çıkış tarihi: 2015

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Geliştirici: Daybreak Game Company

Yayıncı: Daybreak Game Company, PROXIMA BETA

H1Z1: King of the Kill, Battle Royale oyun türünün atalarından biri. Oyun PUBG’den çok zaman önce Battle Royale türünün lideriydi. Şu anda BR oyunlarında gördüğümüz daralan güvenli alan ve sona kalan oyun olma gibi unsurların çoğu H1Z1 sayesinde temeli oluşturulan unsurlar. H1Z1: King of the Kill’in PUBG ya da Fortnite kadar başarılı olamama sebepleri arasında ise geliştiricilerin iletişim eksikliği ve yaptıkları kötü seçimler nedeniyle oyuncu tabanının neredeyse %90’ından fazlasının oyunu tamamen terk etmesi bulunuyor. Zamanından harika bir oyun olan H1Z1: King of the Kill, Steam üzerinde hala ücretsiz. Eğer BR oyunlarının atasına bir şans vermek istiyorsanız, oyunu Steam’den indirebilirsiniz.

Listenin en hızlısı: Apex Legends

Çıkış tarihi: 2019

Platform: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, PC, iOS

Geliştirici: Respawn Apex Legends

Yayıncı: Electronic Arts

EA ve Activision gibi büyük yayıncıların FPS oyunları genelde kazanmak için oyun içi satın alımlar yapmanızı gerektirse de Apex Legends neyse ki böyle bir oyun değil. Oyun içi satın alımların oyun deneyimini etkilemediği bu oyun, her türlü bilgisayarda çalışacak şekilde optimize edilmiş. Grafik ayarları doğru olarak ayarlandığında uzun zamandır kullanılan bir bilgisayarda dahi sorunsuz çalışan Apex Legends, Battle Royale türünün oldukça hızlı oyunlarından biri. Titanfall serisinin evreninde geçen bu BR, türün hayranları tarafından kesinlikle oynanması gereken bir oyun.

Efsanevi serinin Battle Royale'i: Call of Duty: Warzone

Çıkış tarihi: 2020

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Series S

Geliştirici: Raven Software, Infinity Ward

Yayıncı: Activision

Activision tarafından yayınlanan Call of Duty serisinin Battle Royale’i Call of Duty: Warzone, birinci şahıs nişancı oyunlarını daha gerçekçi yaşamak isteyenler için eğlenceli hale getiriyor. Envanter sistemi olmayan ve yerden bulduğunuz her şeyin kendi eklentileriyle geldiği bu oyunun her maçında diğer BR oyunlarından daha fazla olarak 150 oyuncu bulunuyor. Diğer BR oyunlarından farkı sadece bu da değil. Oyunda oyunculara sunulan haritalar diğer Battle Royale oyundakilere kıyasla çok daha büyük. Mükemmel savaş mekaniği, iyi hazırlanmış haritaları ve görselleri ile COD severlerin ve diğer Battle Royale oyuncularının kalbinde taht kuran Call of Duty: Warzone, günümüze kadar çıkan en iyi BR oyunlarından biri.

Bizim Battle Royale oyunları hakkında şimdilik söyleceklerimiz bu kadar. Eğer sizin de tavsiye etmek istediğiniz bir oyun varsa, bunu yorumlarda belirtebilirsiniz.