PUBG Benzeri En İyi Battle Royale Oyunları

Çıktığı günden itibaren büyük bir ilgi gören ve neredeyse tüm oyun dünyasını etkisi altına alan PUBG’nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) popülaritesi artmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca birçok yapımcı şirket PUBG benzeri battle royale oyunları yapmaya devam ediyor. Biz de battle royale sevenlere alternatif olması adına, PC, konsol ve mobil için piyasaya sürülen bu oyunlardan başarılı olanları derlediğimiz bir liste hazırladık.

PUBG’nin 2016 yazında piyasaya sürülmesiyle birlikte H1Z1 ile anılan Battle Royale türü neredeyse tamamen PUBG ile anılır oldu. Oyunun elde ettiği gelirler oyun dünyasında öyle çok konuşur oldu ki, bunu gören diğer yapımcı şirketler de PUBG benzeri Battle Royale oyunları üretmeye başladı. İlk başta sadece PC için üretilen oyunlar, zamanla konsol ve mobile de taşındı.

Biz de şu ana değin üretilen ve başarılı olduğuna inandığımız PUBG benzeri oyunların bir listesini hazırlamaya çalıştık. Oyunları PC, konsol ve mobil diye üç kategori altında inceledik. Ve sonucunda ortaya Battle Royale türünü seven insanların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir liste çıktı.

PUBG benzeri oyunlar:

PC oyunları: Call of Duty: Warzone Fortnite Battle Royale Apex Legends Ring of Elysium Cuisine Royale

Konsol oyunları: Fallout 76 Nuclear Winter Battlefield V Firestorm Red Dead Online Call of Duty: Black Ops 4’s Blackout Realm Royale

Mobil oyunları: Call Of Duty Mobile Garena Free Fire Cyber Hunter ZombsRoyale.io Last Day on Earth



PUBG benzeri PC oyunları:

Call of Duty: Warzone:

Yapımcı: Activision

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Boyut: 45 GB

Infinity Ward’ın geliştirdiği ve Activision’un piyasaya sürdüğü Call of Duty: Warzone, şüphesiz Battle Royale türüne yeni bir soluk getirdi. PUBG’ye göre daha seri ve daha hızlı mekaniklere sahip olan oyun ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

Fortnite Battle Royale:

Yapımcı: Epic Games

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows, Mac OS

Boyut: 17,5 GB

Epic Games ile PUBG’nin arasındaki rekabetten bahsetmeye gerek yok. Her iki oyun da battle royale olmasına rağmen çok farklı mekaniklere ve atmosferlere sahipler. Eğer battle royale mücadelesini “eğlenceli” ve farklı bir şekilde deneyimlemek istiyorsanız, Fortnite Battle Royale’e bir şans verebilirsiniz.

Apex Legends:

Yapımcı: EA

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows

Boyut: 25,82 GB

Oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Titanfall’un geliştiricisi Respawn Entertainment tarafından EA (Electronic Arts) için geliştirilen Apex Legends da Fortnite ve Warzone gibi ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Mekanik anlamda Titanfall’u andıran oyun, sahip olduğu apokaliptik atmosfer sebebiyle PUBG, Fortnite ve Warzone gibi oyunlardan farklılaşıyor.

Ring of Elysium:

Yapımcı: Tencent Games

Platform: Microsoft Windows

Boyut: 6 GB

Yayıncıları arasında Tencent ve Garena’nın da olduğu Ring of Eylsium, PUBG’nin oyun dünyasında yarattığı etkiden pay almak isteyen oyunlardan bir diğeriydi. Oyun ilk çıktığında PUBG’nin optimize edilmiş hâli gibi lanse edilse de PUBG kadar başarılı olmayı başaramadı.

Hyper Space:

Yapımcı: Ubisoft

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Boyut: Belirsiz

Ubisoft'un resmi olarak yayınlamayı beklediği Hyper Space de PUBG benzeri Battle Royale oyunları arasında yerini aldı. Şimdilik üç platformda yayınlanacak olan oyun, ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Battle Royale türünün bilim kurgu ögeleriyle harmanlandığı bu oyun hızlı akışıyla genel oyuncu kitlesine hitap edecekmiş gibi gözüküyor.

PUBG benzeri konsol oyunları:

Fallout 76 Nuclear Winter:

Yapımcı: Bethesda Softworks

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Boyut: 15 GB

2019 yılının yaz aylarında bir mod olarak Fallout 76’ya gelen Nuclear Winter, Fallout sevenleri Battle Royale türüyle buluşturuyor. 52 oyuncuyla oynanan bu mod ilk başta kısa süreliğine de yayınlansa da gördüğü yoğun ilgi sebebiyle oyunda kalıcı olmuştu. Fallout dünyasına karşı boş değilseniz, Nuclear Winter’a bir şans verebilirsiniz.

Battlefield V Firestorm:

Yapımcı: EA

Platform: Xbox One, PlayStation 4, PC

Boyut: 30 GB

PUBG benzeri oyunlar listemizdeki bir diğer konsol oyunu ise Battlefield V Firestorm. 2. Dünya Savaşı konseptli oyun, 64 kişiye kadar oynanabiliyor. 2019 yılında çıkan, Battlefield mekaniğini Battle Royale türüyle birleştirmesi bakımından oldukça büyük ilgiyle karşılandı. Lakin PUBG ya da diğer muadilleri kadar ilgiyi üzerinde tutamadı. Sanırız bu durumun sebebi ise oyuna erişmek için belirli bir ücret ödemek zorunda olmamızdan kaynaklanıyor.

Red Dead Online:

Yapımcı: Rockstar Games

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Microsoft Windows

Boyut: 150 GB

Rockstar Games, GTA V ile birlikte GTA Online’ı getirmesi gibi, Red Dead Redemption 2’ye de çevrimiçi çok oyuncu modunu getirdi: Red Dead Online. İçerisinde Battle Royale modu da bulunan oyun, diğer Battle Royale oyunlarının mevcut temalarından sıkılmışlar için biçilmiş kaftan.

Call of Duty: Black Ops 4’s Blackout:

Yapımcı: Activision

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Boyut: 18 GB

2018 yılında piyasaya sürülen ve konsolda da yayınlanan Call of Duty: Black Ops 4’s Blackout, klasik oyun modlarının dışında Battle Royale moduna da sahip. Eğer konsol oyuncusu iseniz, Blackout’un klasik hikayesinin yanı sıra Battle Royale modunu da deneyimleyebilirsiniz.

Realm Royale:

Yapımcı: Hi-Rez Studios

Platform: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows

Boyut: 5 GB

Gelelim PUBG benzeri oyunlar listemizin konsol tarafındaki son oyununa. Dürüst olmak gerekirse, Realm Royale türün en iyi oyunlardan biri değil. Ama bu türdeki “en tatlı oyun” olabilir. Steam’e ilk geldiğinde yoğun ilgiyle karşılaşan ve sadık bir oyuncu kitlesine erişine oyun konsolda da mevcut. Eğer rahatlamak ve eğlenmek istiyorsanız, bir şans verebilirsiniz.

PUBG benzeri mobil oyunlar:

Call Of Duty Mobile:

Yapımcı: Activision

Platform: Android, iOS

Boyut: 2,7 GB

PUBG benzeri oyunlar listemizin mobil tarafındaki ilk oyunu Call of Duty Mobile. Eğer PUBG Mobile’dan sıkıldıysanız ve farklı bir konseptte Battle Royale türünü deneyimlemek istiyorsanız Call of Duty Mobile’a bir şans verebilirsiniz. Bu arada unutmadan şunu söylemekte fayda var, CoD Mobile ile PUBG Mobile’ı geliştiren ekip aynı ekip. Her iki oyunu da Tencent Games geliştirdi ve yayınladı.

Garena Free Fire:

Yapımcı: Garena

Platform: Android, iOS

Boyut: 1,3 GB

Call of Duty Mobile’ın da geliştiricileri arasında yer alan Garena’nın geliştirdiği Garena Free Fire, 2019 yılında en çok indirilen mobil oyun oldu. Eğer gerçekten de PUBG benzeri bir oyun oynamak istiyorsanız, Garena Free Fire sizin için biçilmiş kaftan.

Cyber Hunter:

Yapımcı: NetEase Games

Platform: Android, iOS

Boyut: 3,4 GB

PUBG benzeri Battle Royale oyunları dendi mi akla gelen bir başka oyun olan Cyber Hunter da Çinli bir şirket tarafından geliştirilen oyunlar arasında yer alıyor. Garena, Tencent Games gibi Çin menşeili NetEase Games tarafından geliştirilen Cyber Hunter, PUBG ve Fortnite karışımı bir Battle Royale oyunu oynamak isteyenler için iyi bir alternatif.

ZombsRoyale.io:

Yapımcı: Yangcheng Liu

Platform: Android, iOS

Boyut: 242,5 MB

2D bir Battle Royale oyunu olarak ilkin tarayıcı üzerinden oynanabilen ZombsRoyale, zaman içerisinde mobile de geldi. Kendine özgü bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, düşük sistem gereksinimleri ve herkes tarafından oynanabilmesi sebebiyle Battle Royale türünü sevenlere rahatlatıcı ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Creative Destruction:

Yapımcı: NetEase Games

Platform: Andorid, iOS

Boyut: 2,7 GB

Yine NetEase Games’in de geliştiricileri arasında yer aldığı bir başka oyun olan Creative Destruction, PUBG benzeri mobil Battle Royale oyunları listemize son sıradan giriyor. Çıktığı günden itibaren aldığı güncellemelerle iyileştirmeler alan oyun, son zamanlarda popülaritesini iyice artırdı. Oyun görsel anlamda Fortnite Battle Royale’i de oldukça andırıyor.