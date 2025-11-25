PUBG Geliştiricilerinin Yeni Oyunu PUBG: Black Budget'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

PUBG geliştiricisi Krafton'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni extraction shooter oyunu PUBG: Black Budget'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Battle Royale türünü kitlelere yayan ve oyun dünyasında bir devrim yaratan PUBG, şimdi de rotasını son yılların yükselen trendi olan "Extraction Shooter" türüne çevirmiş durumda. Kod adı "Project Black Budget" olarak bilinen bu yeni yapım, PUBG evreninin gerçekçi silah mekaniklerini ve gerilim dolu atmosferini, hayatta kalma ve ganimet kaçırma dinamikleriyle birleştirmeyi hedefliyor.

Krafton'un en iddialı projelerinden biri olarak görülen bu oyun, şimdiden oyuncuların radarında üst sıralara yerleşti. Biz de mevcut olan tüm resmî açıklamaları, sızıntıları ve beklentileri inceleyerek PUBG: Black Budget'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

PUBG: Black Budget konusu

PUBG: Black Budget, temel olarak oyuncuların belirli bir bölgeye sızdığı, değerli eşyaları topladığı ve süre dolmadan veya ölmeden bölgeden kaçmaya (extract) çalıştığı bir yapıya sahiptir. Klasik PUBG'deki "son kalan kazanır" mantığının aksine, burada asıl amaç görevleri tamamlamak, ganimet toplamak ve hayatta kalarak haritayı terk etmektir.

Oyun, PUBG evreninin genişleyen hikâyesine (lore) sadık kalarak, daha taktiksel ve stratejik bir derinlik sunmayı hedefler.

PUBG: Black Budget nasıl bir oyun?

Oyun, sektörde PvPvE (Player vs Player vs Environment) olarak tanımlanan bir "Extraction Shooter" oyunudur. Bu türün en bilinen örneği Escape from Tarkov'dur. Black Budget'in oynanış dinamiklerinde de şunları görmeyi bekliyoruz:

Yüksek Risk, Yüksek Ödül : Öldüğünüzde topladığınız tüm ekipmanları kaybetme riski, oyunun gerilimini sürekli üst seviyede tutacaktır.

: Öldüğünüzde topladığınız tüm ekipmanları kaybetme riski, oyunun gerilimini sürekli üst seviyede tutacaktır. Yapay Zekâ Düşmanlar : Haritada sadece diğer oyuncularla değil, aynı zamanda yapay zeka tarafından kontrol edilen zorlu düşmanlarla da savaşmanız gerekecektir.

: Haritada sadece diğer oyuncularla değil, aynı zamanda yapay zeka tarafından kontrol edilen zorlu düşmanlarla da savaşmanız gerekecektir. Gerçekçi Silah Mekanikleri: PUBG'nin imzası olan tatmin edici ve gerçekçi vuruş hissinin (gunplay), bu oyunda daha da geliştirilerek korunması bekleniyor.

PUBG: Black Budget çıkış tarihi

Krafton'un yayınladığı finansal raporlara ve yatırımcı sunumlarına göre oyunun geliştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, oyunu ilk etapta 2025'te yayımlamayı planlasa bu planlar istediği gibi gitmedi.

Şimdilik resmî bir duyuru olmasa da gelen söylentiler oyunun 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği yönünde.

PUBG: Black Budget hangi platformlarda var?

Krafton, PUBG: Black Budget'i PC ve Konsollar (PlayStation 5, Xbox Series X/S) için geliştirdiklerini doğruladı. Şirketin amacı, bu oyunu sadece PC oyuncularına değil, çapraz platform desteği ile tüm ana akım oyuncu kitlesine ulaştırmak.

Mobil platformlar için şu an resmî bir duyuru bulunmuyor, keza oyunun grafik kalitesi ve işlemci yükü göz önüne alındığında ilk etapta sadece yeni nesil konsollar ve PC'ye odaklanılması muhtemel.

PUBG: Black Budget fiyatı ne kadar?

Bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da iki güçlü ihtimal bulunuyor.

Free-to-Play (Ücretsiz) : PUBG: Battlegrounds'ın ücretsiz modele geçtikten sonra yakaladığı başarı, Black Budget'in de ücretsiz olup kozmetik satışlarıyla gelir elde etme ihtimalini güçlendiriyor.

: PUBG: Battlegrounds'ın ücretsiz modele geçtikten sonra yakaladığı başarı, Black Budget'in de ücretsiz olup kozmetik satışlarıyla gelir elde etme ihtimalini güçlendiriyor. Premium Fiyatlandırma: Extraction Shooter türünde hilecilerin önüne geçmek (banlanan kişinin tekrar hesap açmasını zorlaştırmak) amacıyla oyunun 30$ - 50$ bandında bir fiyat etiketiyle çıkması da olası bir strateji.

PUBG: Black Budget sistem gereksinimleri

Oyun henüz geliştirme aşamasında olduğundan resmî ve nihai sistem gereksinimleri belli değil fakat oyunun Steam sayfasında belirtilen ve kapalı alfa döneminde de geçerli olan sistem gereksinimleri şu şekilde: